Возможна боковая динамика торгов на рынке акций РФ в начале текущей недели - БКС Экспресс

Возможно продолжение боковой динамики торгов на российском рынке акций в начале текущей недели при спокойном внешнем фоне, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Индекс Мосбиржи на прошлой неделе прибавил почти 3%, однако весь рост пришелся лишь на понедельник, после чего рынок перешел в боковик. Торговая активность участников сильно снизилась, и к пятнице обороты в акциях сократились до 24 млрд руб. Повышенный интерес отмечается в банковском секторе, а также в отдельных спекулятивных историях третьего эшелона. В остальном пока нейтральная динамика. При спокойном фоне в начале текущей недели эта боковая тенденция может продолжиться. Две ключевые темы, за которыми сейчас следят инвесторы - дивиденды и развитие ситуации в банковском секторе Европы и США, - пишет аналитик в комментарии. - По индексу Мосбиржи техническая картина в последние сессии почти не меняется. После достижения 2400 пунктов наблюдается боковая консолидация, при этом общий среднесрочный тренд пока остается растущим. Ключевые уровни сопротивления, которые ранее уже четырежды останавливали волны роста, находятся в области 2465-2505 пунктов, то есть выше на 3-4,5%".

"Среди "голубых фишек" в последнее время устойчиво выглядели обыкновенные акции Сбербанка, "Роснефти", "НОВАТЭКа", а также префы "Сургутнефтегаза". Можно предположить их опережающую динамику к индексу и в ближайшей перспективе, - указывает Карпунин. - Восходящая тенденция в золотодобытчиках может быть временно приостановлена из-за повторного отката золота от неподдающегося пока уровня в $2000 за тройскую унцию. Для ускорения роста необходимо пробивать этот рубеж сопротивления наверх. В таком случае поддержку получат и акции "Полюса" с Polymetal".

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