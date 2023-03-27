Рубль, вероятно, продолжит в понедельник торги в диапазоне 76-77 руб./$1 с попытками теста нижней границы - ПСБ

Валютная пара доллар/рубль, вероятно, продолжит в понедельник проторговывать диапазон 76-77 руб./$1 с попытками тестирования его нижней границы, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"На утро понедельника на валютном рынке прослеживается всплеск волатильности, при этом рубль предпринимает попытки к росту. Мы полагаем, что в рамках торговой сессии пара доллар/рубль продолжит проторговывать диапазон 76-77 руб./$1 с попытками теста нижней границы. Поддержку национальной валюте будут оказывать приближающееся окончание налоговых выплат, а также относительно благоприятный фон на рынке энергоносителей", - указывает эксперт в комментарии.

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