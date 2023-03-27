"Финам" подтверждает прогнозную цену акций Xiaomi на уровне HKD13,3

Аналитики "Финама" подтверждают прогнозную стоимость акций Xiaomi Corp. на уровне 13,3 гонконгского доллара (HKD) за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Производитель смартфонов и бытовой техники Xiaomi представил довольно слабый отчет по итогам 2022 года. Сокращение глобального рынка смартфонов вкупе со слабым потребительским спросом и коронавирусными ограничениями в Китае сильно подкосило бизнес компании в ушедшем году. Текущая оценка эмитента близка к справедливой, и пока мы не видим поводов к переоценке перспектив. Дальнейшая ситуация будет зависеть от того, какие результаты сможет показать компания в первой половине 2023 года", - отмечает эксперт Ксения Лапшина.

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