Возможна активизация покупателей на рынке нефти в начале текущей недели - БКС Экспресс

Возможны более активные действия покупателей на рынке нефти в начале текущей недели, считают эксперты БКС Экспресс.

"Нефтяные цены корректировались в конце прошедшей недели, смягчая отскок предыдущих дней. К продажам располагал не только пятничный эффект, но и негативная динамика акций европейских банков, напоминающая об угрозе экономических проблем. Информагентства также указывают на заявления министра энергетики США, сообщившей, что восполнение SPR в США может занять длительный период, и в этом году покупки могут быть незначительны, - отмечают аналитики в комментарии. - Фьючерсы на нефть марки Brent завершили неделю на отметке $75 за баррель, хотя в моменте показывали и более внушительное снижение. Потенциал коррекции выглядит отработанным, и покупатели могут стать активнее в начале текущей недели. Участники рынка будут следить за макростатистикой из ЕС, а также за слухами относительно предстоящего заседания альянса ОПЕК+".

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