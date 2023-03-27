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27 марта 2023 года 09:08

S&P 500 и Nasdaq завершили "в плюсе" вторую неделю подряд

Фондовые индексы США выросли в пятницу и по итогам недели. Азиатские рынки акций движутся разнонаправленно утром в понедельник. Нефть слабо дорожает утром понедельника.

Американские фондовые индексы выросли в пятницу на 0,3-0,6%, несмотря на опасения относительно ситуации в банковском секторе США и Европы.

По итогам всей прошедшей недели они также увеличились: Dow Jones Industrial Average - на 1,2%, S&P 500 - на 1,4% и Nasdaq - на 1,7%. При этом S&P 500 и Nasdaq завершили "в плюсе" вторую неделю подряд.

Министр финансов США Джанет Йеллен объявила в пятницу о созыве внепланового заседания Совета по надзору за финансовой стабильностью (FSOC), который был создан после финансового кризиса 2008 года для оказания помощи правительству в борьбе с угрозами финансовой стабильности. FSOC опубликовал короткое заявление после закрытия рынка, в котором говорилось, что, "несмотря на то, что некоторые учреждения испытывают стресс, банковская система США остается надежной и устойчивой".

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг США в марте увеличился до 53,8 пункта по сравнению с 50,6 пункта месяцем ранее, согласно предварительным данным S&P Global, которая рассчитывает показатель. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали незначительное снижение - до 50,5 пункта, по данным Trading Economics. Значение индикатора выше 50 пунктов говорит об улучшении деловой активности в секторе.

PMI в производственной отрасли вырос до 49,3 пункта (самое высокое значение за пять месяцев) с 47,3 пункта в феврале, сводный индекс поднялся до 53,3 пункта (максимум с мая прошлого года) с 50,1 пункта.

Котировки акций крупнейшего германского банка Deutsche Bank в пятницу на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) снизились на 3,1% на новости, что стоимость кредитно-дефолтных свопов (CDS) крупнейшего банка Германии взлетела до максимума с 2019 года, когда они начали торговаться. Бумаги швейцарского UBS, который согласился купить проблемного конкурента Credit Suisse, подешевели на NYSE на 0,9%.

Негативные новости про банки Европы способствовали снижению цен акций американских представителей финансовой сферы, в том числе JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) - на 1,5%, Goldman Sachs Group (SPB: GS) - на 0,7%, Citigroup Inc. (SPB: C) - на 0,8%, Morgan Stanley (SPB: MS) - на 2,2%, Wells Fargo (SPB: WFC) - на 1%, American Express Co. (SPB: AXP) - на 1,8%.

Беспокойство по поводу банков "накрыло рынок тяжелым облаком", заявил главный инвестиционный стратег BMO Wealth Management Юнг-Ю Ма изданию MarketWatch. По его мнению, инвесторы будут искать возможность продать акции при любом повышении котировок до тех пор, пока "часть этих облаков не рассеется".

Стоимость Ouster рухнула на 13,7%. Производитель лидаров (лазерных радаров), которые используются в автомобилях и другой технике, получил в четвертом квартале EBITDA и выручку хуже ожиданий аналитиков, а также дал слабый прогноз на текущий период.

Кроме того, бумаги Tesla (SPB: TSLA) подешевели на 0,9%, Walt Disney Co. (SPB: DIS) - на 1,8%, Caterpillar (SPB: CAT) - на 1,1%, Boeing Co. (SPB: BA) - и Nike Inc. (SPB: NKE) - на 0,2%.

Между тем снижение банковского сектора частично компенсировалось повышением стоимости акций технологических компаний, включая Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) и International Business Machines (SPB: IBM) - на 1,6%, Salesforce Inc. (SPB: CRM) - на 1,4%, Intel Corp. (SPB: INTC) и Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 1,1%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,8%.

Dow Jones Industrial Average в пятницу увеличился на 132,28 пункта (0,41%) и достиг 32237,53 пункта. Лидерами роста котировок среди компонентов индекса стали акции фармацевтической Amgen (SPB: AMGN), подорожавшие на 2,1%, а также представители потребительской отрасли Procter & Gamble Co. (SPB: PG) - на 2% и Coca-Cola Co. (SPB: KO) - на 1,6%.

Значение Standard & Poor''s 500 выросло за день на 22,27 пункта (0,56%) - до 3970,99 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 36,56 пункта (0,31%) и завершил сессию на отметке 11823,96 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики в ходе утренних торгов понедельника.

Инвесторы оценивают статданные из Китая и следят за развитием ситуации в мировой банковской сфере.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite снизился на 0,6%.

Как стало известно в понедельник, совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в январе-феврале рухнула на 22,9% в годовом выражении. В минувшем году их прибыль сократилась на 4%.

Спад за два месяца текущего года был отмечен в 28 отраслях из 41, приводит данные ГСУ Trading Economics. Прибыль крупных государственных промпредприятий в январе-феврале сократилась на 17,5%, прибыль частных компаний упала на 19,9%. Прибыль иностранных промышленных компаний рухнула на 35,7%.

Гонконгский индикатор Hang Seng потерял 0,85%.

Наиболее заметное падение демонстрируют акции Meituan (-5,6%), China Hongqiao Group (-5,2%), Country Garden Hlds. (-4,6%) и Xiaomi Corp. (-3,9%).

Японский индекс Nikkei 225 повысился на 0,45%.

Лидерами снижения в индексе Nikkei выступают акции Tokyo Electron (-2,3%), Mitsubishi UFJ (-1,4%) и Nippon Yusen (-1,2%).

Тем временем бумаги Fast Retailing дорожают на 0,5%, Nintendo - на 0,8%.

Южнокорейский индекс Kospi снизился на 0,2%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. понизилась на 1,1%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,1%.

Самый активный рост демонстрируют бумаги ИТ-компаний и компаний из сферы здравоохранения, включая Computershare (1,1%), Block Inc. (2,3%), Xero (1,4%), Cochlear (1,9%) и Sonic Healthcare (2,7%).

Между тем капитализация горнодобывающих и энергетических компаний снижается, в том числе акции Woodside Energy подешевели на 3,1%, Pilbara Minerals - на 3,4%, Rio Tinto - на 0,7%.

Цены на нефть демонстрируют умеренный рост утром в понедельник после активного подъема по итогам прошлой недели.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:07 мск составляет $75,12 за баррель, что на $0,13 (0,17%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в прошлую пятницу эти контракты подешевели на $0,92 (1,2%), до $74,99 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $69,4 за баррель, что на $0,14 (0,2%) выше итогового значения предыдущей сессии. В минувшую пятницу контракт снизился в цене на $0,7 (1%), до $69,26 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent выросла в цене на 2,8%, WTI - на 3,5%, несколько восстановившись после обвала до многолетних минимумов неделей ранее.

"Цены на нефть, во многом ставшие жертвой волатильности на мировых рынках, сумели восстановиться в краткосрочной перспективе, хотя Brent все еще стоит на 10% меньше, чем в начале года, - отметила аналитик сырьевого сектора в Commerzbank Барбара Ламбрехт. - С одной стороны, это связано с по-прежнему высокими рисками, а с другой - с неожиданно высоким уровнем предложения".

Стивен Иннес из SPI Asset Management указал на хорошие показатели по китайской экономике и спрогнозировал, что на нефтяном рынке может проявиться небольшой дефицит к середине года.

Тем временем число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 4 единицы и составило 593, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes. Неделей ранее показатель падал до минимума за девять месяцев.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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