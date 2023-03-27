ОФЗ, скорее всего, будут торговаться около текущих уровней в начале недели - ПСБ

Рублевые гособлигации в начале текущей недели, скорее всего, будут торговаться около достигнутых уровней, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

Спрос на ОФЗ в условиях низкой инфляции пока ограничивают риски повышения ставки ЦБР, а также ожидания значительного дефицита федерального бюджета, отмечает эксперт в комментарии.

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