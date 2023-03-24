Рубль упал к доллару и почти не изменился к евро на фоне резкого укрепления американской валюты на рынке Forex

Москва. 24 марта. Доллар США заметно вырос, евро развернулся вверх и немного повысился на Московской бирже по итогам торгов пятницы; рубль опустился к бивалютной корзине на фоне снижения интереса инвесторов к риску и роста доллара США на глобальном рынке.

Курс доллара США составил 77,08 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,08 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 82,7 руб./EUR1, подорожав на 7,3 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 62,39 копейки - до 79,61 рубля. Курс китайского юаня опустился на 0,8 копейки - до 11,11 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль завершил торги пятницы снижением к доллару и евро на фоне падения интереса инвесторов к риску на глобальном рынке. Американский доллар восстанавливает позиции к большинству мировых валют, в том числе к евро, после двухдневного падения на фоне очередной волны снижения интереса инвесторов к риску. Глобальные инвесторы опасаются, что готовность мировых регуляторов, в первую очередь Федеральной резервной системы (ФРС) США, и дальше повышать процентные ставки может привести к рецессии в мировой экономике.

Кроме того, инвесторы обеспокоены тем, что самые серьезные проблемы, поразившие сектор после финансового кризиса 2008 года, еще не решены. Американский и европейский банковские секторы продолжают находиться под угрозой после банкротства американских банков Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank, а также швейцарского банка Credit Suisse. Тем более, что, по данным американских СМИ, министерство юстиции США проводит расследование относительно того, помогали ли UBS и Credit Suisse российским олигархам уклоняться от санкций.

Федрезерв по итогам заседания, завершившегося в среду, повысил базовую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.). Теперь ее диапазон составляет 4,75-5% годовых - это максимум с сентября 2007 года. При этом глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что не ожидает снижения ставки в текущем году, и допустил, что если инфляция окажется слишком устойчивой, то ставка может быть повышена сильнее, чем ожидается в настоящее время.

Банк Англии в четверг принял решение повысить базовую процентную ставку на 25 б.п., до 4,25% с 4% годовых, как и ожидало большинство аналитиков. Ставка была поднята по итогам одиннадцатого заседания подряд и обновила максимум с 2008 года, отмечает MarketWatch.

Неделей ранее Европейский центральный банк (ЕЦБ) поднял все три ключевые процентные ставки на 50 б.п., как и планировалось, несмотря на турбулентность в финансовом секторе.

ЕЦБ увеличил базовую ставку по кредитам до 3,5%, ставку по депозитам - до 3%, ставку по маржинальным кредитам - до 3,75%.

Кроме того, регулятор понизил прогнозы инфляции в еврозоне на 2023-2025 гг., а также улучшил прогноз роста ВВП на текущий год.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что Центробанк не отказывается от своей приверженности борьбе с высокой инфляцией, однако в нынешней ситуации не может говорить о том, каким образом будут меняться ключевые процентные ставки в будущем.

ЕС планирует в следующем, 11-м, пакете санкций против России уделить пристальное внимание борьбе против обхода введенных ранее ограничительных мер, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "В 11-м пакете санкций мы сконцентрируемся, прежде всего, на борьбе против обхода ограничительных мер", - сказала она на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС.

При этом фон дер Ляйен отметила, что определенные меры в данном направлении в ЕС приняли еще при утверждении десятого пакета санкций. Она не уточнила, когда планируется начать работу над 11-м пакетом санкций.

Цены на нефть продолжают снижаться после начала торговой сессии в США, однако не так значительно, как ранее. Негативное влияние на настроения инвесторов оказывает новая волна опасений относительно ситуации в банковском секторе США и Европы, отмечают аналитики.

Это стало причиной снижения котировок акций европейских банков и укрепления американской нацвалюты. Сильный доллар снижает привлекательность сырьевых товаров для держателей других валют.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подешевели на 0,97% - до $75,17 за баррель. Котировки майских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 0,81% - до $69,39 за баррель.

Ранее в течение торгов падение цен превышало 3%.

Накануне Brent подешевела на 1%, WTI - на 1,3%, снизившись впервые за четыре сессии. Трейдеры опасаются, что готовность Федеральной резервной системы и дальше повышать процентные ставки может привести к рецессии в американской экономике.

Нефть может завершить первый квартал рекордным снижением с начала 2020 года из-за опасений рецессии в США и проблем банковского сектора при сохранении высокого уровня поставок, отмечает агентство Bloomberg.

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм заявила в пятницу, что в этом году будет трудно пополнить стратегические запасы нефти. Это вызвало слухи о том, что правительство начнет покупать топливо только по еще более низким ценам, отмечает Trading Economics.

"Российский рубль сегодня показал снижение, потеряв с открытия чуть более 50 копеек. Давление на рубль, вероятно, оказывает общая макроэкономическая неопределенность, связанная с банковским кризисом за рубежом. Американские фондовые площадки открылись в красной зоне, европейский фондовый рынок сегодня закрывается снижением более чем 1,5%, а нефть марки Brent торговалась ниже отметки $73 за баррель. В моменты высокой волатильности инвесторы традиционно предпочитают более защитные активы, такие как золото и государственные облигации", - рассказала "Интерфаксу" руководитель направления облигационных стратегий Альфа-банка Елизавета Наумова.

"Рубль в начале торгов дешевел, после чего вернул часть утраченных позиций, в основном отыгрывая в парах с валютами их динамику на мировом рынке. На этом фоне евро у нас несет ощутимые потери, приблизившись к 82 руб. В то же время доллар торгуется в сопоставимом плюсе около 76,5 руб. Ситуация на глобальных биржах вновь ухудшилась из-за возвращения страхов кризиса банковской системы. Это привело к обвалу котировок акций Deutsche Bank и некоторых других банков. Данная тенденция грозит самоусиливающимся разрушительным процессом, который способен задеть все сектора и многие крупные компании, что может вызвать мировой финансово-экономический кризис. Поддержку рублю продолжает оказывать налоговый период у экспортеров. Однако его пик придется на начало следующей недели, когда этот фактор лишит своей защиты российскую валюту. Это способно привести к очередной волне ее обесценивания, если ситуация на сырьевых площадках существенно не улучшится", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 14,07 копейки, до 76,4479 руб./$1, и уменьшил курс евро на 75,29 копейки, до 82,3923 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу укрепился на 4,03 копейки по отношению к четвергу и составил 76,4479 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 26,39 копейки и составил 76,5003 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 612,378 млн, из которых $460,424 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 151,954 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 88,17 копейки, до 82,3972 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 66,11 копейки, до 82,4079 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR854,779 млн, из которых EUR220,972 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR633,807 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках четверга - 7,39% и 7,65% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также остались на прежнем уровне - 7,86%, 8,32% и 8,48% годовых соответственно.