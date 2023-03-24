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24 марта 2023 года 19:50

Рынок акций РФ на неделе вырос на фоне встречи глав РФ-КНР и локальном улучшении внешних настроений

Рынок акций РФ на неделе вырос на фоне оптимистичных итогов переговоров глав России и Китая, а также локального улучшения настроений на внешних площадках на новостях о купировании проблем в банковском секторе США. Индекс Мосбиржи обновил на неделе максимум с сентября, протестировав 2430 пунктов на дивидендных ожиданиях, после чего скорректировался ниже 2400 пунктов.

В период с 20 по 24 марта индекс Мосбиржи вырос на 3% и составил 2391,57 пункта, индекс РТС прибавил 3% и достиг 977,75 пункта на фоне снижения доллара до 77,05 руб./$1 (-1 копейка) и подросшей майской нефти Brent до $74,92 за баррель (+3,4%).

Рынок акций РФ начал неделю с роста во главе с финансовым сектором на дивидендных ожиданиях по бумагам Сбербанка (+4%) и ВТБ, а также в ожидании итогов переговоров глав России и Китая; внешние площадки подавали смешанные сигналы из-за опасений расширения банковского кризиса и наступления мировой рецессии. Индекс Мосбиржи поднялся в район 2400 пунктов во главе с бумагами ВТБ (+14,6%) - оба инструмента обновили максимумы за полгода.

Глава ВТБ Андрей Костин в интервью международному китайскому телеканалу CGTN заявил на выходных, что ВТБ ждет рекордную квартальную прибыль в первом квартале этого года. Как известно, самым успешным в части финансового результата для ВТБ был третий квартал 2021 года, когда банк заработал 87 млрд рублей чистой прибыли по МСФО.

Чистая прибыль "Роснефти" (+3,4%) в IV квартале 2022 года выросла на 18,7% в годовом выражении, до 222 млрд руб. За год прибыль сократилась на 7,9% (до 813 млрд руб.). Чистая прибыль "Роснефти" за 2022 год "служит фундаментом для продолжения стабильных выплат акционерам по результатам работы за весь отчетный период", заявил СЕО компании Игорь Сечин (за первое полугодие 2022 г компания выплатила 20,39 руб. на акцию промежуточных дивидендов).

Выросли акции "Совкомфлота" (+4%) на корпоративных новостях: чистая прибыль по МСФО в 2022 году выросла в 10,8 раза (до $385,3 млн), компания подтвердила политику по выплате акционерам не менее 50% от прибыли.

Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник прибыл в Россию с государственным визитом, прошли первые переговоры в формате тет-а-тет с президентом РФ Владимиром Путиным.

На мировых рынках инвесторы оценивали риски для банковской и финансовой систем после новости о покупке швейцарским UBS испытывающего трудности банка Credit Suisse за 3 млрд швейцарских франков ($3,25 млрд).

Цена нефти Brent в понедельник из-за опасений рецессии в США падала в район $70 за баррель, после чего к вечеру отскочила выше $73 за баррель.

Во вторник рост рынка акций РФ на фоне улучшения внешней конъюнктуры и ожиданий итогов встречи глав России и Китая сменился откатом к закрытию торгов из-за фиксации прибыли игроками. Индекс МосБиржи после локального утреннего роста выше 2430 пунктов вернулся ниже рубежа 2400 пунктов во главе с бумагами ВТБ (-4,5%). Выросли акции "НОВАТЭКа" (+3%) на новостях с переговоров глав РФ-КНР.

Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле сообщил, что Россия в 2022 году поставила в Китай продукции АПК на $7 млрд, увеличив экспорт в эту страну на 41,4%. Также Россия и Китай в ходе переговоров согласовали основные параметры соглашения о строительстве газопровода "Сила Сибири 2". По словам Путина, совокупный объем поставок газа в КНР к 2030 году составит не менее 98 млрд куб. м. Плюс 100 млн тонн - сжиженного природного газа (цель производств СПГ в России к 2030 году 100 млн тонн). Кроме того, Россия и Китай готовы создать совместный рабочий орган по развитию Северного морского пути (СМП), заявил президент РФ.

Нефть Brent продолжила коррекцию вверх, цена превысила $75 за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия продлит действие решения о сокращении добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки до июня 2023 года. В начале февраля было объявлено, что в ответ на введение потолка цен на нефть с марта ее производство будет снижено.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже обновили свои максимумы акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (+37,2%) в отсутствие новостей.

В среду рынок акций РФ умеренно скорректировался вниз по индексам в ожидании решений Федрезерва США по монетарной политике; индекс Мосбиржи просел в район 2390 пунктов во главе с бумагами "Газпрома" (-1,4%), в целом динамика blue chips оказалась смешанной.

США окажут дополнительную поддержку вкладчикам мелких банков, если в этом возникнет необходимость, заявила министр финансов страны Джанет Йеллен. При этом она считает, что в банковской отрасли "ситуация стабилизируется" после недавних действий властей, сообщило издание The Wall Street Journal.

Нефть Brent после локальной коррекции поднялась в район $75,8 за баррель.

Выросли акции банка "Санкт-Петербург" (+10,9%) без новостей, бумаги обновили максимум с июля 2011 года. Акции "Роснефти" (+1,1%) подросли после заявлений президента РФ Путина о готовности России наращивать поставки нефти в Китай. Глава "Роснефти" Игорь Сечин при этом сообщил, что компания рассчитывает на развитие сотрудничества с китайской CNPC и увеличение числа совместных проектов.

Во "втором эшелоне" продолжилось ралли к новым вершинам бумаг ПАО "Ашинский металлургический завод" (+19,9%, до 101,18 рубля; максимум дня и новый пик - 107 рублей) без новостей. Также выросли бумаги "Мостотреста" (+32,9%), "Белона" (+17,2%).

В четверг рынок акций РФ провел торги в консолидации при смешанной динамике blue chips после утренней просадки на решении Федрезерва США о повышении ставки и при отсутствии "голубиных" сигналов регулятора; индекс МосБиржи стабилизировался ниже 2390 пунктов на фоне укрепления рубля.

Федеральная резервная система (ФРС) США в среду повысила процентную ставку на 25 б.п., до 4,75-5% годовых, что совпало с ожиданиями. При этом некоторые эксперты допускали, что ФРС может оставить ставку на прежнем уровне на фоне проблем в банковском секторе США.

Глава ФРС Джером Пауэлл сказал в ходе пресс-конференции, что руководство центробанка рассматривало возможность паузы, однако большинство выступило за подъем ставки. По словам Пауэлла, в настоящее время слишком рано оценивать, как ключевая ставка ФРС должна реагировать на кризис в банковской сфере, регулятор пока не ожидает снижения ставки в текущем году. Также глава ФРС добавил, что если инфляция окажется слишком устойчивой, ставка может быть повышена сильнее, чем предусмотрено текущим прогнозом (медианный прогноз руководителей ФРС предусматривает еще одно повышение ставки на 25 б.п. в этом году).

На нефтяном рынке цены к вечеру в четверг вернулись к росту после дневной коррекции, стоимость Brent поднималась выше $77 за баррель, но на американской сессии цена вновь упала - в район $75,6 за баррель.

В пятницу рынок акций РФ сохранил консолидационные настроения при смешанной динамике цен blue chips, несмотря на ухудшение внешней конъюнктуры из-за опасений дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ведущими центробанками мира, и планы ЕС ввести 11-й пакет антироссийских санкций. Индекс Мосбиржи стабилизировался в районе 2390 пунктов. Раллировали на рекордных оборотах акции банка "Санкт-Петербург" (+11,5%) после рекомендаций по дивидендам за 2022 год (21,16 рубля на обыкновенную акцию и 0,22 рубля - на "преф", закрытие реестра 10 мая).

Внешние рынки снизились из-за опасений, что повышение ставок ведущими центробанками мира может приблизить наступление рецессии в мировой экономике. Также инвесторы боятся, что проблемы американских банков перекинутся и на другие страны. Нефть Brent в пятницу откатилась ниже $75 за баррель.

В период с 20 по 24 марта среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели бумаги ПАО "Ашинский металлургический завод" (+71%), банка "Санкт-Петербург" (+24%), ПАО "Белуга групп" (+10%); хуже рынка оказались акции "Магнитогорского металлургического комбината" (-2%), ПАО "Россети Сибирь" (-1%), ГДР Ros Agro (-1%).

Динамику рынка акций РФ в конце марта по-прежнему будут определять геополитические и корпоративные новости. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 2350-2450 пунктов, для индекса РТС - 950-1050 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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