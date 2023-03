Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику на фоне роста UST

Москва. 24 марта. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали по итогам недели смешанную динамику на фоне продолжившегося повышения цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом активность покупателей гособлигаций США локально снизилась после состоявшегося заседания ФРС, но в конце недели спрос на US Treasuries вновь вырос вследствие снижения "аппетита к риску" на мировых рынках. Суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ сузились, а для ряда бумаг - расширились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 20 марта была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом на мировых рынках капитала после довольно волатильных предыдущих нескольких дней в понедельник наметилась некоторая стабилизация.

Глобальные инвесторы оценивали новости о слиянии двух ведущих швейцарских банков и ждали заседания ФРС. Важнейшей для мировых рынков новостью стала покупка швейцарского банка Credit Suisse конкурирующим UBS за 3 млрд швейцарских франков ($3,25 млрд). UBS заплатит по 0,76 франка за акцию Credit Suisse, сделка не требует одобрения акционеров и будет полностью оплачена денежными средствами, включая помощь и гарантии со стороны правительства и Швейцарского национального банка.

Во вторник поддержку мировым долговым рынкам оказали заявления представителей финансовых властей США относительно поддержки американских банков. США окажут дополнительную поддержку вкладчикам мелких банков, если в этом возникнет необходимость, говорилось в заявлении министра финансов страны Джанет Йеллен, с которым она выступила перед Американской ассоциацией банкиров. При этом она считает, что в банковской отрасли "ситуация стабилизируется" после недавних действий властей.

Середина недели на мировых долговых рынках прошла относительно спокойно - инвесторы находились в ожидании объявления итогов очередного заседания ФРС.

В четверг глобальные инвесторы отыгрывали как итоги мартовского заседания ФРС, так и новую порцию статданных. При этом котировки "коротких" выпусков US Treasuries подросли в цене, в то время как "длинные" гособлигации США немного подешевели.

Федрезерв в среду повысил базовую ставку на 25 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков. При этом глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что не ожидает снижения ставки в текущем году. Он также допустил, что если инфляция окажется слишком устойчивой, то ставка может быть повышена сильнее, чем предусмотрено текущим прогнозом (медианный прогноз руководителей Федрезерва предусматривает еще одно повышение на 25 базисных пунктов в этом году).

Несмотря на заявления Пауэлла о том, что руководство американского центробанка не планирует снижать ставку в текущем году, участники рынка облигаций прогнозируют несколько понижений до конца года. "Мы полагаем, что мартовское повышение ставки, вероятно, было последним в текущем цикле, и проблемы в банковском секторе вынудят Федрезерв понизить ставку на 50-75 базисных пунктов до конца года", - написал старший экономист PGIM Fixed Income Далип Сингх.

Такие сомнения нашли отражение в доходности гособлигаций. Показатель для 10-летних US Treasuries в четверг упал ниже 3,5% годовых с пиковых 4,2% в октябре прошлого года, что говорит о том, что рынок ждет более медленного роста экономики и снижения инфляции в ближайшем будущем, отмечает старший стратег Schwab Center for Financial Research Кэти Джонс. Доходность трехлетних гособлигаций в среду рухнула на 26 базисных пунктов и потеряла еще порядка 5 базисных пунктов в четверг.

Котировки фьючерсов на уровень ставки свидетельствуют, что трейдеры видят 45%-ную вероятность снижения ставки с текущего уровня в 4,75-5% годовых на 25 базисных пунктов в июне и допускают 33%-ный шанс того, что в декабре диапазон ставки составит 4,25-4,5% годовых. Прогноз же самого Федрезерва предусматривает, что ставка на конец года будет составлять 5-5,25% годовых.

В последний день недели котировки отечественных евробондов продолжили колебаться в боковом диапазоне, в то время как стоимость US Treasuries пошла вверх за счет активизировавшегося спроса глобальных инвесторов на "защитные" активы в условиях снижения "аппетита к риску". Опасения участников рынка вновь были связаны с банковским сектором, который может существенно пострадать из-за активного повышения процентных ставок центральными банками для сдерживания инфляции. Котировки акций крупнейшего германского банка Deutsche Bank в ходе торгов во Франкфурте падали более чем на 13%. Бумаги UBS, который согласился купить проблемного конкурента Credit Suisse, подешевели почти на 6% на Швейцарской бирже.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за неделю на 0,31% - до 61,63% от номинала (их доходность снизилась на 5 базисных пунктов - до 10,02% годовых), при этом бумаги с погашением в 2042 году выросли в цене на 0,42%, подорожав до 64,53% от номинала (их доходность снизилась за пять дней на 3 базисных пункта и составила 9,75% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 4 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за неделю всего на 0,03%, до 43,01% от номинала (его доходность выросла на 3 базисных пункта и составила 12,73% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году потеряли в цене за пять дней 0,46%, подешевев до 43,67% от номинала (их доходность выросла на 44 базисных пункта и составила 35,33% годовых). Котировки бумаг с погашением в 2027 году упали за неделю на 1,8% и составили 42,47% от номинала (их доходность выросла на 70 базисных пунктов - до 27,82% годовых), в то время как евробонды РФ с погашением в 2029 году выросли в цене на 0,26%, подорожав до 41,5% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта и составила 21,73% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году подорожал на 0,82%, до 87,45% от номинала (его доходность снизилась на 70 базисных пунктов - до 30,76% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году не изменилась за неделю, составив 65,84% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.