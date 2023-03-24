"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Abbott Laboratories с целевой ценой $116 на конец 2023 года, что предполагает потенциал роста 19,6% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Abbott Laboratories - компания сектора здравоохранения, обладающая хорошо диверсифицированным бизнесом и обширной географией продаж. В 2022 году Abbott стала виновником перебоев в поставках детских молочных смесей в США, получила в свой адрес судебные иски и повестки от органов юстиции. В настоящее время проблемный завод вновь работает, и в этом году ожидается восстановление поставок. На наш взгляд, в цену акций уже заложен весь негатив, связанный с дефицитом молочных смесей Abbott, и бумага может предпринять отскок в среднесрочной перспективе", - пишет аналитик Зарина Саидова.

Abbott Laboratories - американская фармацевтическая компания и один из крупнейших в мире производителей медицинского оборудования. Компания ведет деятельность в четырех ключевых сегментах: фармацевтика, диагностика, детское и специализированное питание и медицинские девайсы.

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