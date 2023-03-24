Индекс Мосбиржи, вероятно, попытается закрепиться выше 2400п на следующей неделе - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, вновь попытается закрепиться выше уровня в 2400 пунктов на следующей неделе, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Индекс Мосбиржи в пятницу продолжил движение в узком диапазоне, немногим ниже отметки 2400 пунктов. В целом преобладали позитивные настроения, однако невнятная динамика акций Сбербанка и "Газпрома" не оставили индексу шансов вновь подняться выше указанного уровня, - отмечает эксперт в комментарии. - На наш взгляд, индекс на следующей неделе вновь попытается закрепиться выше 2400 пунктов. Основной риск - это ухудшающийся внешний фон, который приводит к снижению цен на сырье. Однако отметим тот факт, что российский рынок акций сейчас смотрится сравнительно неплохо, несмотря на сильное снижение внешних рынков".

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