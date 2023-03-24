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24 марта 2023 года 15:43

Рубль днем почти не меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах

Москва. 24 марта. Доллар США заметно повышается, евро столь же заметно дешевеет на Московской бирже в пятницу днем, рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 76,53 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 52,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 82,16 руб./EUR1, подешевев на 48,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 8,2 копейки - до 79,06 рубля. Курс китайского юаня опустился на 0,9 копейки - до 11,11 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует заметную разнонаправленную динамику к доллару и евро на дневных торгах вслед за движением этих валют на глобальном рынке. Американский доллар восстанавливает позиции к большинству мировых валют, в том числе к евро, после двухдневного падения на фоне очередной волны снижения интереса инвесторов к риску. Глобальные инвесторы опасаются, что готовность мировых регуляторов, в первую очередь, Федеральной резервной системы (ФРС) США, и дальше повышать процентные ставки может привести к рецессии в мировой экономике.

Федрезерв по итогам заседания, завершившегося в среду, повысил базовую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.). Теперь ее диапазон составляет 4,75-5% годовых - это максимум с сентября 2007 года. При этом глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что не ожидает снижения ставки в текущем году, и допустил, что если инфляция окажется слишком устойчивой, то ставка может быть повышена сильнее, чем ожидается в настоящее время.

Банк Англии в четверг принял решение повысить базовую процентную ставку на 25 б.п., до 4,25% с 4% годовых, как и ожидало большинство аналитиков. Ставка была поднята по итогам одиннадцатого заседания подряд и обновила максимум с 2008 года, отмечает MarketWatch.

Неделей ранее Европейский центральный банк (ЕЦБ) поднял все три ключевые процентные ставки на 50 б.п., как и планировалось, несмотря на турбулентность в финансовом секторе.

ЕЦБ увеличил базовую ставку по кредитам до 3,5%, ставку по депозитам - до 3%, ставку по маржинальным кредитам - до 3,75%.

Кроме того, регулятор понизил прогнозы инфляции в еврозоне на 2023-2025 гг., а также улучшил прогноз роста ВВП на текущий год.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что Центробанк не отказывается от своей приверженности борьбе с высокой инфляцией, однако в нынешней ситуации не может говорить о том, каким образом будут меняться ключевые процентные ставки в будущем.

Цены на нефть усилили падение днем в пятницу на фоне общей волатильности на мировых финансовых рынках.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на 3,46% - до $73,28 за баррель. Котировки майских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 3,67% - до $67,39 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 1%, WTI - на 1,3%, снизившись впервые за четыре сессии на опасениях, что готовность ФРС и дальше повышать процентные ставки может привести к рецессии в американской экономике.

Котировки продолжают падение в пятницу на новой волне снижения акций европейских банков и укрепления доллара. Сильный доллар снижает привлекательность сырьевых товаров для держателей других валют.

Нефть может завершить первый квартал рекордным снижением с начала 2020 года из-за опасений рецессии в США и проблем банковского сектора при сохранении высокого уровня поставок, отмечает Bloomberg.

"Напомним, что с переходом на единый налоговый платеж выплаты по ключевым налогам пройдут 28-го числа. В этот и последующие дни до конца месяца можно ожидать пикового спроса на рублевую ликвидность, под влиянием которого ставка Ruonia может оказаться на уровне или выше ключевой ставки ЦБ. Также в самое ближайшее время можно ожидать более активную поддержку рубля экспортерами. Впрочем, мы не исключаем, что часть продаж валюты под налоги уже была осуществлена накануне, когда доллар скорректировался до недельных минимумов. В этом случае у рубля еще остается возможность побороться за уровень в 76 против USD, но вряд ли российская валюта сможет повторить максимум четверга в 75,7 руб. Ближе к окончанию месяца снова ожидаем постепенного смещения баланса сил в пользу доллара", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках четверга - 7,39% и 7,65% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также остались на прежнем уровне - 7,86%, 8,32% и 8,48% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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