Существуют риски снижения индексов Мосбиржи и РТС на следующей неделе - "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС могут остаться под нисходящим давлением на следующей неделе в случае отсутствия важных позитивных драйверов по ключевым эмитентам (Сбербанк, "Газпром", "ЛУКОЙЛ", "Норникель" и другие) из-за учета в текущих ценах основных оптимистичных факторов, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Индикаторы при коррекционном сценарии будут стремиться к 2300 и 950 пунктам (средние полосы Боллинджера дневных графиков), в том числе в случае введения очередных антироссийских санкций на саммите ЕС на текущей неделе, а также сохранения продаж на зарубежных площадках. На корпоративном "фронте" финансовых и операционных результатов за 2022 год ожидают от Globaltrans, а финансовых результатов за конец 2022 года от "Сегежа групп", "Россети Ленэнерго", "Ленты" и "ТГК-14". По "ФосАгро" в конце следующей недели закроется дивидендный реестр: можно будет получить доходность 6,3%. На макроэкономическом "фронте" запланирован выход данных по промышленному производству, розничным продажам и уровню безработицы России за февраль", - указывает эксперт.

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