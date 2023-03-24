Вероятна коррекции цены акций Netflix в краткосрочной перспективе - Инвестбанк Синара

Вероятна коррекции вниз котировок акций Netflix Inc. в краткосрочной перспективе, считает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Ирина Фомкина.

"Акции Netflix выросли в цене в четверг на 9%: компания сообщила, что число активных пользователей тарифного плана с рекламой всего за два месяца с момента его появления достигло ожидаемого компанией миллиона. Мы считаем новости позитивными, но рынок проявил излишний оптимизм в их оценке, поэтому ожидаем коррекции в бумагах эмитента", - указывает эксперт в комментарии.

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