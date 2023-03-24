"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Citigroup с целью $47,5

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Citigroup Inc. с целевой ценой $47,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,3%, стоп-приказ: $42, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Из-за нестабильной ситуации в банковском секторе США произошло массовое падение акций банков, - отмечают аналитики. - В наибольшей степени пострадали мелкие и региональные игроки. Citigroup достаточно устойчив к таким рискам, которые привели к банкротству Silicon Valley Bank, у компании высокое значение CET1 ratio. Если клиенты мелких банков начнут переходить в крупные и устойчивые кредитные организации, Citigroup может оказаться в выигрышной ситуации".

"С точки зрения технического анализа свеча от 22.12.2022 образовала формацию "Пин-бар" и значимый уровень поддержки, - указывают эксперты "Финама". - После массовой распродажи котировки откатились к этому уровню. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже уровня. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $42 риск на портфель составит 0,34%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,77".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.