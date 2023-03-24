"Тинькофф Инвестиции" открыли торговую идею на покупку акций Polymetal с целевой ценой 725 рублей за бумагу на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 30%, сообщается в комментарии.

На взгляд аналитиков, к росту акций в среднесрочной перспективе могут привести следующие факторы:

- Восстановление объемов производства и реализации золота.

- Рост цен на золото: сейчас цены находятся вблизи $2000, поддержку котировкам золота будет оказывать снижение ключевой ставки ФРС, которое ожидается во втором полугодии текущего года.

- Повышение рентабельности бизнеса за счет ослабления рубля.

- Проведение редомициляции и возможное возобновление выплаты дивидендов.

- Разделение активов на российские и казахстанские.

- Низкая оценка по мультипликаторам: текущий EV/EBITDA находится на уровне 6,2х. Это на 27% ниже среднего исторического значения до 2022-го.

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