Акции нефтяных компаний РФ пока не привлекательны для покупок - "Мои Инвестиции"

Акции нефтяных компаний РФ пока не привлекательны для покупок на фоне существенного снижения мировых цен на нефть, а также в преддверии вступления в силу новых налогов, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Согласно новым заявлениям вице-премьера РФ Александра Новака, добыча нефти будет сокращена в марте на 500 тыс. б/c. относительно уровня февраля, - отмечается в комментарии. - Сокращение добычи продлится до июня включительно. Среднесуточная добыча нефти с конденсатом в РФ в феврале составила 11,07 млн б/с, несмотря на то, что 5 февраля вступило в силу эмбарго ЕС и потолок цен на российские нефтепродукты. Добыча нефти без конденсата в феврале была 10,2 млн б/с, что не так уж сильно меньше квоты ОПЕК+ для России в 10,48 млн б/с (-2,7%)".

Если Россия сократит добычу со второй половины марта на 500 тыс. б/с от уровня февраля и сохранит этот уровень до конца года, стоит ожидать, что падение добычи нефти с конденсатом составит всего 0,7% г/г в 2023 году (10,67 млн б/с против 10,75 млн б/с), считают эксперты телеграм-канала. Их обновлённый прогноз подразумевает рост добычи по итогам года на 0,4% в 2023 году (10,78 млн б/с против 10,75 млн б/с в 2022), с сокращением добычи с середины марта по июнь и последующим постепенным восстановлением добычи с июля до уровней конца 2022 года.

"Несмотря на небольшое улучшение прогноза по добыче, акции нефтяных компаний всё ещё не выглядят привлекательными на фоне существенного снижения мировых цен на нефть, а также в преддверии вступления в силу (со 2К2023) новых налогов, которые будут иметь негативный эффект на финансы компаний", - резюмируют аналитики.

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