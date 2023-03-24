Freedom Finance Global рекомендует покупать акции AT&T Inc. с целевой ценой $22 за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Вадима Меркулова.

Эксперт считает, что акции американского телекоммуникационного гиганта подходят для включения в дивидендные портфели с долгосрочным горизонтом инвестирования.

"Представленные 25 января гайденсы на 2023 год не разочаровали инвесторов. В частности, ожидается, что темпы увеличения скорректированной EBITDA составят более 3% г/г, тогда как инвесторы закладывали более скромный прирост - 2,3% г/г. Капитальные затраты, согласно выпущенным ориентирам, останутся на уровне 2022 года в $24 млрд, что на $2 млрд выше предварительных оценок аналитиков. Согласно последним комментариям менеджмента, гайденсы на 2023 год сохраняют актуальность, опережающие индикаторы спроса демонстрируют нормальную динамику", - пишет Меркулов.

Важным фактором инвестиционной привлекательности, на взгляд аналитика, выступает ускоряющееся сокращение разрыва в качестве и покрытии связи 5G относительно T-Mobile.

"Ежеквартально AT&T выплачивает инвесторам $0,28 на акцию в качестве дивидендов ($1,12 за год), что соответствует доходности 6% годовых к текущим котировкам ($18,49), - указывает эксперт инвесткомпании. - По соотношению дивиденды/FCF эмитент выглядит лучше своего конкурента Verizon. Инвесторы могут быть уверены в достаточности FCF AT&T для дивидендных выплат даже при реализации сценария умеренной рецессии. Учитывая это, мы полагаем, что защитные акции AT&T будут пользоваться уверенным спросом в 2023 году. Разница в соотношении дивиденды/FCF подчеркивает более высокую финансовую и стратегическую гибкость AT&T по сравнению с Verizon, что позволит эмитенту снижать долговую нагрузку и повышать размер дивидендов более быстрыми темпами".

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