Рынок акций РФ продолжает консолидацию, раллирует банк "Санкт-Петербург" на рекордных оборотах

Москва. 24 марта. Рынок акций РФ утром в пятницу продолжает консолидацию при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов и санкционных рисков из-за планов ЕС ввести 11-й пакет антироссийских рестрикций; индекс Мосбиржи топчется в районе 2390 пунктов. Раллируют на рекордных оборотах акции банка "Санкт-Петербург" после рекомендаций по дивидендам за 2022 год.

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 2392,23 пункта (+0,2%), индекс РТС - 988,05 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1,9%.

Доллар стоит 76,24 рубля (+0,24 рубля).

Подорожали акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,6%), бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1% и +0,1% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1% и +0,9% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,1%).

Подешевели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%).

ЕС планирует в следующем, 11-м, пакете санкций против России уделить пристальное внимание борьбе против обхода введенных ранее ограничительных мер, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "В 11-м пакете санкций мы сконцентрируемся, прежде всего, на борьбе против обхода ограничительных мер", - сказала она на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", по пятницам на российском рынке акций торги обычно проходят спокойно, если нет серьезных и важных новостей. Значимых событий пока не ожидается, день должен пройти нейтрально. Краткосрочная картина пока говорит в пользу незначительного снижения по индексу МосБиржи. Американский рынок продолжает торговаться в волатильной консолидации, пока проблемы в банковском секторе не сойдут на нет, полагают эксперты.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов полагает, что индекс Мосбиржи останется в диапазоне 2375-2400 пунктов. Ожидается сохранения спроса на бумаги "третьего эшелона", а также акции золотодобытчиков ввиду безыдейности в "фишках" и роста цен на золото. Опережающую рынок динамику могут показать акции банка "Санкт-Петербург" - совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год в размере 21,16 руб. на акцию, что соответствует доходности в 15% годовых, отмечает аналитик.

Ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков полагает, что внешний фон утром в пятницу слабо негативный: азиатские индексы преимущественно в "минусе" на фоне противоречий США и Китая, крепкой иены и сохраняющихся рисков банковского кризиса в США и Европе. Нефть под давлением на фоне отсутствия покупок в американский стратегический резерв. От ФРС, по мнению аналитика, уже не ждут повышения ставки, но заявления и сигналы в отношении политики поддержки депозитов вышли на первый план. При этом повысились риски стагфляции, так как центральные банки уже готовы остановить цикл ужесточения, хотя цели по контролю над ростом цен так и не достигнуты. Российский рынок на этом фоне продолжит консолидацию на фоне дефицита больших идей и вялого потока корпоративных новостей, считает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ остается под умеренным нисходящим давлением ввиду сохранения осторожности игроков на внешних площадках и возможного обсуждения 11-го пакета санкций в рамках саммита ЕС. По словам главы Еврокомиссии, санкции будут нацелены на борьбу с обходом уже введенных ограничений. Акции банка "Санкт-Петербург" раллируют на дивидендных новостях. Дивидендные новости в пятницу также ожидаются от "ФосАгро" (MOEX: PHOR) и Мосбиржи, доходность которых согласно рекомендованным выплатам составит 6,6% и 4,1%, отмечает Кожухова.

В США накануне индексы акций подросли на 0,2-1% во главе с Nasdaq после рекордного за два недели падения днем ранее. Инвесторы реагировали на новую порцию статданных и корпоративных новостей, а также продолжали оценивать итоги мартовского заседания ФРС.

В Азии в пятницу преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng потерял 0,6%), "минусует" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 проседают на 0,50,6%) и растеряли утренний рост американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,01%.

Рынки проседают из-за опасений, что повышение ставок ведущими центробанками мира может приблизить наступление рецессии в мировой экономике. Также инвесторы боятся, что проблемы американских банков перекинутся и на другие страны.

Потребительские цены в Японии в феврале выросли на 3,3% в годовом выражении, минимальными темпами с сентября прошлого года, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Темпы инфляции резко замедлились по сравнению с 4,3% в январе, когда этот показатель обновил рекорд с декабря 1981 года. Снижение инфляции во многом объясняется сокращением стоимости коммунальных услуг - на 0,3% в годовом выражении. Оно зафиксировано впервые с мая 2021 года. В январе этот показатель подскочил на 14,9%. Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей в годовом выражении усилилась до 3,5% с 3,2% месяцем ранее.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу остаются под давлением продаж после падения по итогам волатильной сессии накануне. Цена Brent находится почти на $1,7 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже в четверг.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $75,33 за баррель (-0,8% и -1% в четверг), майская цена WTI - $69,38за баррель (-0,8% и -1,3% накануне).

Накануне нефть подешевела впервые за четыре сессии на опасениях, что готовность Федеральной резервной системы и дальше повышать процентные ставки может привести к рецессии в американской экономике. Несмотря на это, котировки могут завершить неделю существенным ростом.

Поддержку котировкам также оказал отчет Минэнерго США, указавший на резкое сокращение запасов нефтепродуктов в стране на прошлой неделе.

Во втором эшелоне на Мосбирже выросли "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск (MOEX: HIMC), Чувашия, входит в группу "Оргсинтез") (+16,3%), акции банка "Санкт-Петербург" (+14%, до 158,7 рубля - максимум с марта 2011г; объем торгов достиг максимума, превысив 2,142 млрд рублей), "префы" ПАО "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+11,9%).

Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год в размере 21,16 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля - на одну привилегированную, сообщил банк в четверг вечером. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 10 мая 2023 года.

Просели акции "Белона" (MOEX: BLNG) (-2,8%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-2,4%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-2,2%), расписки EMC (MOEX: GEMC) (-1,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 4,25 млрд рублей (из них 1,02 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 457,99 млн рублей на бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) и 361,88 млн рублей на акции "Русснефти" (MOEX: RNFT)).