Курс рубля вряд ли превысит 77 руб./$1 в пятницу - Банк "Санкт-Петербург"

Курс рубля вряд ли превысит 77 руб./$1 в пятницу, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль в четверг заметно укрепился на фоне усилившихся продаж валютной выручки компаниями-экспортерами для уплаты мартовских налогов, - пишут эксперты. - Поддержку рублю оказывают и выросшие с годовых минимумов цены на нефть. В пятницу курс USD/RUB находится у 76,2 руб./$1. Другие валюты EM с утра также преимущественно слабеют. Фактор налогового периода сегодня продолжит оказывать рублю поддержку, и курс USD/RUB, вероятно, не превысит 77 руб./$1".

Цены на нефть в четверг умеренно снизились - давление на котировки оказало коррекционное укрепление доллара. В пятницу фьючерсы Brent торгуются у $76/барр. На динамику цен должны повлиять мартовские индексы деловой активности. Если они укажут на риски ослабления спроса на нефть, фьючерсы Brent могут снизиться к $75/барр., считают аналитики банка.

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