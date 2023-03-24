Вероятно сохранение повышенного спроса на золото в ближайшее время - БКС Экспресс

Вероятно сохранение спроса на золото на повышенном уровне в ближайшее время, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Текущий откат котировок золота к уровню $1990 за тройскую унцию выглядит неубедительно. Пробуксовка на психологической отметке вызвана и восстановлением глобального доллара после разгромной недели для американца. У доллара и золота исторически отмечается достаточно сильная обратная корреляция. В условиях неопределенности в банковском секторе США и ЕС, а также на фоне повышения вероятности монетарного смягчения центробанков спрос на драгметалл, вероятно, сохранится на повышенном уровне, и планка $2000 на время останется позади", - отмечает аналитик в комментарии.

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