Потенциал роста котировок обыкновенных акций Мечела составляет 25% - ПСБ

Потенциал роста котировок обыкновенных акций "Мечела" составляет 25%, привилегированных - 15% от текущих уровней, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

Компания опубликовала операционные результаты "Мечела" за IV кв. 2022 года, согласно которым производство угля компанией упало на 10% кв/кв и на 14% г/г, а производство стали выросло на 6% кв/кв, до 828 тыс. т., но упало в годовом выражении на 5%, отмечается в комментарии.

"Результаты могут нести небольшой негатив для акций компании ввиду некоторого сокращения продаж, - полагают аналитики банка. Хотя, на наш взгляд, финансовые показатели компании могут получить поддержку в первом полугодии 2023 года от высоких цен на сталь и уголь. Следовательно, наша целевая цена для обыкновенных акций - 175 руб. (потенциал роста - 25%), а для привилегированных акций - 190 руб. (+15%).Однако вероятное отсутствие дивидендов за 2022 год является фактором риска и может значительно надавить на акции на коротком горизонте".

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