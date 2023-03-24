Нефть, вероятно, будет торговаться в диапазоне $75-80/барр. в ближайшее время - ПСБ

Нефть марки Brent, вероятно, будет торговаться в диапазоне $75-80 за баррель в ближайшее время, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"После минимумов понедельника, когда спекулянты активно выходили из рисковых активов и нефть марки Brent опускалась к $70 за баррель впервые с конца 2021 года, ситуация наладилась. Тема с банковским кризисом в США немного затихла (крупные банки как минимум выглядят устойчиво, а от ФРС мы ждем дальнейшего смягчения позиции). На этом фоне наш взгляд на нефть в целом сохраняется позитивным. При условии отсутствия новых шоков в финансовой системе сырье будет поддержано постковидным восстановлением экономики Китая, сезонным ростом спроса и ограниченным предложением со стороны России. Наш ориентир по ценам на нефть марки Brent на ближайшее время составляет $75-80 за баррель", - указывает аналитик в комментарии.

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