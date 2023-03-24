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24 марта 2023 года 10:16
Вероятна боковая динамика торгов на рынке ОФЗ в пятницу - ПСБ
Вероятна боковая динамика на рынке рублевых гособлигаций на торгах в пятницу, ключевые драйверы рынка ОФЗ в ближайшие месяцы - спрос со стороны институциональных инвесторов и условия предложения нового госдолга со стороны Минфина РФ, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. "Котировки ОФЗ в четверг демонстрировали позитивную динамику. Кривая доходности сместилась вниз в среднем на 2 б.п. Инвесторы активизировали покупку рублевых облигаций, отыгрывая статистику по замедлению инфляции в РФ до 5,1% г/г. Средняя максимальная ставка по депозитам в топ-10 российских банках с середины февраля держится на стабильном уровне 7,68% годовых. С учетом сигналов ЦБР относительно перспектив денежно-кредитивной политики ставки по депозитам, скорее всего, останутся вблизи текущих уровней даже с учетом резкого снижения инфляции в марте-мае. Достаточно высокие ставки по депозитам будут сдерживать приток средств населения на рынок облигаций, - пишет эксперт в комментарии. - Таким образом, ключевыми драйверами рынка ОФЗ в ближайшие месяцы видим спрос со стороны институциональных инвесторов и условия предложения нового госдолга со стороны Минфина. В пятницу ожидаем боковую динамику на рынке гособлигаций. Для 10-летних ОФЗ 26221 актуальным считаем диапазон доходности 10,4-10,6% годовых". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
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