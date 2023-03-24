Подъем ставок мировых ЦБ негативен для экономического роста и рисковых активов - "Мои Инвестиции"

Продолжение повышений ставок мировыми центробанками негативно для экономического роста и рисковых активов, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Центробанки мира продолжают повышать ставки вслед за ФРС и ЕЦБ. В четверг Банк Англии повысил ставку с 4,00% до 4,25%, ЦБ Швейцарии - с 1,00% до 1,50%, а ЦБ Норвегии - с 2,75% до 3,00%. Все три повышения были в соответствии с ожиданиями рынка, и все три центробанка заявили о готовности повышать ставку дальше в случае необходимости. Продолжение повышений ставок мировыми ЦБ негативно для экономического роста и рисковых активов", - указывают эксперты.

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