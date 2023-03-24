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24 марта 2023 года 09:37

Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 24 марта. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в четверг, несколько восстановившись после рекордного за два недели падения днем ранее. Инвесторы реагировали на новую порцию статданных и корпоративных новостей, а также продолжали оценивать итоги мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Федрезерв в среду повысил базовую ставку на 25 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков. При этом глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что не ожидает снижения ставки в текущем году. Он также допустил, что если инфляция окажется слишком устойчивой, то ставка может быть повышена сильнее, чем предусмотрено текущим прогнозом (медианный прогноз руководителей Федрезерва предусматривает еще одно повышение на 25 базисных пунктов в этом году).

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось до 191 тыс. человек со 192 тыс. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали роста числа заявок до 197 тыс. Продажи новых домов в США в феврале увеличились на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 640 тыс. в пересчете на годовые темпы. Февральский показатель стал лучшим с августа прошлого года, хотя и оказался хуже ожидавшихся аналитиками 650 тыс.

Вместе с тем фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона опускаются утром в пятницу из-за опасений, что повышение ставок ведущими центробанками мира может приблизить наступление рецессии в мировой экономике. Также инвесторы боятся, что проблемы американских банков могут перекинуться и на другие страны. Японский индекс Nikkei 225 понизился на 0,19%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite упал на 0,48%, прервав трехдневную серию подъемов. Гонконгский индикатор Hang Seng потерял 0,5%, но может завершить неделю ростом примерно на 2%. Южнокорейский индекс Kospi уменьшился на 0,4%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,2%.

Цены на нефть продолжают снижаться утром в пятницу после падения по итогам волатильной сессии накануне. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $75,86 за баррель, что на 0,07% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов накануне эти контракты подешевели на 1%, до $75,91 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $69,91 за баррель, что также на 0,07% ниже итогового значения предыдущей сессии. В четверг контракт потерял 1,3%, опустившись до уровня $69,96 за баррель.

Накануне нефть подешевела впервые за четыре сессии на опасениях, что готовность Федеральной резервной системы и дальше повышать процентные ставки может привести к рецессии в американской экономике. Несмотря на это, котировки могут завершить неделю существенным ростом. Поддержку котировкам также оказал отчет Минэнерго США, указавший на резкое сокращение запасов нефтепродуктов в стране на прошлой неделе. Как свидетельствуют официальные данные, резервы бензина упали по итогам минувшей недели на 6,4 млн баррелей, дистиллятов - на 3,31 млн баррелей. Аналитики прогнозировали более умеренное сокращение, на 2,36 млн и 1,5 млн соответственно.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 23 марта выросла в 1,6 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 18,776 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,602 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг не изменился и составил 109,2 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,02%, поднявшись до 841,72 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "АФК Система-1Р-11" (+0,19%), "ВЭБ.РФ-001Р-22" (+0,17%) и "Роснефть-002Р-05" (+0,17%), а в лидерах снижения - облигации "Сбербанк-002Р-01" (-0,17%), "ГК Самолет БО-П12" (-0,14%) и "Аэрофлот П01-БО-01" (-0,13%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Борец капитал" полностью разместило дебютный 3-летний выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 13 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 21 марта. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 12,3% годовых, а объем выпуска - не менее 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга была установлена на уровне 11,85% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 12,39% годовых. Купоны квартальные. Заем размещен в рамках программы облигаций компании объемом 50 млрд рублей.

ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) полностью разместило выпуск 2-летних облигаций серии 001Р-24 объемом 20 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 16 марта. Объем выпуска в ходе сбора заявок был увеличен с 15 млрд рублей до 20 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,05% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 9,36% годовых. Купоны квартальные.

АО "Русская контейнерная компания" (MOEX: RCCO) (РКК) завершило размещение 4-летнего выпуска облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. По займу будет предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов.

ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии БО-П10 объемом 10 млрд рублей на уровне 8,8% годовых. Ставка 2-20-го купонов будет определяться как сумма ключевой ставки ЦБ, действующей на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс премия, которая была установлена в размере 130 базисных пунктов. По выпуску предусмотрены квартальные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 22 марта. В ходе сбора заявок объем размещения был увеличен с "не менее 6,7 млрд рублей" до 10 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 27 марта.

ООО "Глобал факторинг нетворк Рус" установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-02-001P объемом 150 млн рублей и сроком обращения 3,5 года на уровне 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: в даты окончания 18-42-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости. Размещение выпуска начнется 28 марта.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 40-го купона облигаций серии А25 в размере 8,1% годовых. Эмитент разместил облигации с госгарантией серии А25 на 6 млрд рублей в апреле 2013 года. Срок обращения выпуска - около 13,4 года. Ставка текущего купона - 8,15% годовых. По займу предусмотрена амортизация, начиная с октября 2023 года. По выпуску 4 апреля предстоит исполнение оферты.

Кроме того, АО "ДОМ.РФ" приобрело в рамках оферты 7 млн 391 тыс. 760 облигаций серии 001P-01R по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 49,29% выпуска. Компания разместила 10-летние облигации объемом 15 млрд рублей в декабре 2017 года по ставке 7,6% годовых. Ставка текущего купона - 8,35% годовых, купоны квартальные.

ООО "Концессии водоснабжения" и ООО "Концессии теплоснабжения" (обе Волгоград) выкупили по офертам по соглашению с владельцами все выпуски облигаций в обращении. Общее количество приобретенных облигаций ООО "Концессии водоснабжения" составило 7,5 млн штук (1,5 млн по выпуску 1-й серии, по 1,9 млн по выпускам 2-3-й серий, по 1,1 млн по выпускам 4-5-й серий). ООО "Концессии теплоснабжения" выкупило в общей сложности 8,6 млн облигаций (по 2 млн бумаг 1-2-й серий, 1,1 млн облигаций 3-й серии, 1,5 млн облигаций 4-й серии и 2 млн облигаций серии БО-01). Цена приобретения бондов ООО "Концессии водоснабжения" исходила из непогашенной номинальной стоимости бумаг и составила 105,9% по бондам 1-й серии, 89,7% - 2-й серии, 86,6% - 3-й серии, 89,2% - 4-й серии и 102,5% - 5-й серии. Цена приобретения бумаг ООО "Концессии теплоснабжения" также зависит от непогашенной номинальной стоимости и составила 41,8% номинала для 1-й серии, 45,1% номинала для 2-й серии, 37,4% номинала для 3-й серии, 36,9% номинала для 4-й серии и 35,5% номинала для серии БО-01. В 2020-2021 годах обе компании неоднократно допускали дефолты по всем выпускам бондов.

Наблюдательный совет Сбербанка (MOEX: SBER) одобрил возможность приобретения банком ранее размещенных инвестиционных облигаций (облигации со структурным доходом, серий ИОС) у их держателей. Оферта по соглашению с владельцами распространится на 336 выпусков облигаций серий ИОС на общую сумму около 263,2 млрд рублей. Решение набсовета не относится к классическим биржевым облигациям банка с купоном в виде фиксированной процентной ставки или к субординированным облигациям. Решение о выкупе инвестиционных облигаций на основании оферты распространяется на все размещенные до 20 января 2023 выпуски ИОС и позволит банку выкупить до 100% выпусков, находящихся сейчас в обращении, а позже досрочно погасить их. Цена обратного выкупа, по которой банк готов приобретать конкретные выпуски ИОС, периоды, в которые будет происходить выкуп, будут определены дополнительно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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