Нефть слабо дешевеет

Уолл-стрит выросла в четверг на статданных и корпоративных новостях. Рынки акций стран АТР снижаю в пятницу из-за тревог по поводу мировой экономики. Цены на нефть умеренно снижаются утром в пятницу.

Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в четверг, несколько восстановившись после рекордного за две недели падения днем ранее.

Инвесторы реагировали на новую порцию статданных и корпоративных новостей, а также продолжали оценивать итоги мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Федрезерв в среду повысил базовую ставку на 25 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

При этом глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что не ожидает снижения ставки в текущем году. Он также допустил, что если инфляция окажется слишком устойчивой, то ставка может быть повышена сильнее, чем предусмотрено текущим прогнозом (медианный прогноз руководителей Федрезерва предусматривает еще одно повышение на 25 б.п. в этом году).

Тем временем в четверг стало известно, что число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось до 191 тыс. человек со 192 тыс. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали роста числа заявок до 197 тыс.

Отрицательное сальдо счета текущих операций платежного баланса США в четвертом квартале уменьшилось на $12,2 млрд (на 5,6%) и составило $206,8 млрд, говорится в отчете министерства торговли страны. Аналитики в среднем ожидали, что показатель составит $213,2 млрд, согласно данным Trading Economics.

Продажи новых домов в США в феврале увеличились на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 640 тыс. в пересчете на годовые темпы. Февральский показатель стал лучшим с августа прошлого года, хотя и оказался хуже ожидавшихся аналитиками 650 тыс.

Акции General Mills Inc. (SPB: GIS) подорожали на 2,9%. Один из крупнейших производителей продуктов питания в США в третьем квартале 2023 финансового года зафиксировал большую, чем ожидалось, скорректированную прибыль и выручку, а также улучшил собственный прогноз на текущий фингод.

Цена бумаг Darden Restaurants (SPB: DRI) понизилась на 0,4%, хотя оператор сетей ресторанов итальянской кухни Olive Garden и стейкхаусов LongHorn в третьем квартале 2023 финансового года увеличил чистую прибыль и выручку сильнее прогнозов рынка.

Капитализация Coinbase Global (SPB: COIN) упала на 14% после того, как оператор крупнейшей в США криптовалютной биржи обнародовал предупреждение от регулятора о возможном нарушении закона о ценных бумагах.

Рыночная стоимость Chewy Inc. снизилась на 7,5%. Онлайн-магазин товаров для животных неожиданно отчитался о чистой прибыли в минувшем квартале, однако дал слабый прогноз на текущий год.

Котировки бумаг Accenture (SPB: ACN) подскочили на 7,3%. Консалтинговая компания отчиталась о лучшей, чем ожидалось, выручке за прошлый квартал и анонсировала увольнение 19 тыс. человек в рамках программы сокращения расходов.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 75,14 пункта (0,23%) и составил 32105,25 пункта. Лидером роста в индексе стали акции Intel Corp. (SPB: INTC), подорожавшие на 3,2%, лидером снижения - бумаги Travelers Cos. (SPB: TRV), подешевевшие на 1,7%.

Standard & Poor''s 500 повысился на 11,75 пункта (0,3%) - до 3948,72 пункта.

Nasdaq Composite подскочил на 117,44 пункта (1,01%) и составил 11787,4 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются утром в пятницу из-за опасений, что повышение ставок ведущими центробанками мира может приблизить наступление рецессии в мировой экономике.

Также инвесторы боятся, что проблемы американских банков перекинутся и на другие страны.

Японский индекс Nikkei 225 понизился на 0,15%.

Как сообщалось, потребительские цены в Японии в феврале увеличились на 3,3% в годовом выражении, минимальными темпами с сентября прошлого года. Инфляция резко замедлилась по сравнению с 4,3% в январе, когда этот показатель обновил рекорд с декабря 1981 года.

Снижение инфляции во многом объясняется сокращением стоимости коммунальных услуг - на 0,3% в годовом выражении. Оно зафиксировано впервые с мая 2021 года. В январе этот показатель подскочил на 14,9%.

Потребительские цены в Японии без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый центробанком страны) увеличились в феврале на 3,1% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Подъем замедлился с январских 4,2% и совпал с консенсус-прогнозом экспертов, который приводит Trading Economics.

Лидерами снижения в индексе Nikkei выступают акции японских финансовых компаний, в том числе капитализация Mitsubishi UFJ, Mizuho Financial и Sumitomo Mitsui опускается на 0,5-1%.

Бумаги Fast Retailing теряют 1,5%, Toyota Motor и Nippon Steel - 0,4%.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite снизился на 0,48%, прервав трехдневную серию подъемов.

Наиболее заметное падение демонстрируют акции телекоммуникационных компаний China Telecom (-4,4%), ZTE Corp (-5,3%) и China Mobile (-4,8%).

Капитализация Naura Technology опустилась на 3,1%, Semiconductor Manufacturing - на 2,4%, China State Construction - на 3,4%.

Гонконгский индикатор Hang Seng потерял 0,5%, но может завершить неделю ростом примерно на 2%.

Акции Country Garden Services подешевели на 3,8%, HSBC - на 3%, Petro China - на 2,8%.

Цена бумаг производителя телевизоров Skyworth Group рухнула на 6,2% после того, как компания отчиталась о падении чистой прибыли вдвое в прошлом году.

Южнокорейский индекс Kospi снизился на 0,4%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. выросла на 1,3%, автопроизводителя Hyundai Motor - упала на 1,9%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,2%.

Акции ведущих банков континента (Commonwealth Bank, ANZ Group, Westpac Banking и NAB) дешевеют на 1-2%.

Котировки бумаг Block Inc. рухнули на 15% после того, как группа Hindenburg Research написала, что компания завышала показатели числа пользователей. Hindenburg известна своей игрой на понижение акций различных фирм. Руководство Block назвало такую информацию ложной.

Новозеландский индекс ANZ 50 потерял 0,1% в пятницу и снизился на 1,2% по итогам недели, зафиксировав седьмое недельное снижение подряд впервые с 2012 года.

Цены на нефть умеренно снижаются утром в пятницу после падения по итогам волатильной сессии накануне.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:18 мск составляет $75,84 за баррель, что на $0,07 (0,09%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов накануне эти контракты подешевели на $0,78 (1%), до $75,91 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $69,88 за баррель, что на $0,08 (0,11%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В четверг контракт потерял $0,94 (1,3%), опустившись до уровня $69,96 за баррель.

Накануне нефть подешевела впервые за четыре сессии на опасениях, что готовность Федеральной резервной системы и дальше повышать процентные ставки может привести к рецессии в американской экономике. Несмотря на это, котировки могут завершить неделю существенным ростом.

"Нефтяной рынок оказался перепродан на прошлой неделе и фьючерсы упали к ключевым уровням поддержки в районе $66 за баррель, - отметили аналитики Sevens Report Research. - Это открыло путь к восстановлению на этой неделе".

Поддержку котировкам также оказал отчет Минэнерго США, указавший на резкое сокращение запасов нефтепродуктов в стране на прошлой неделе.

Как свидетельствуют официальные данные, резервы бензина упали по итогам минувшей недели на 6,4 млн баррелей, дистиллятов - на 3,31 млн баррелей. Аналитики прогнозировали более умеренное сокращение, на 2,36 млн и 1,5 млн соответственно.