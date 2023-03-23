Цены евробондов РФ продемонстрировали в четверг боковую динамику на фоне смешанных изменений UST

Москва. 23 марта. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в четверг боковую динамику на фоне ценового снижения "длинных" выпусков американских казначейских обязательств (US Treasuries) и плавного роста "коротких" бумаг. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ сузились, а для ряда бумаг - расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 28 базисных пунктов, подешевев до 61,62% от номинала (их доходность выросла на 5 базисных пунктов и составила 10,02% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 64,53% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт - до 9,75% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 5 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел всего на 2 базисных пункта, до 43,01% от номинала (его доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 12,72% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году потеряли в цене всего 1 базисный пункт, опустившись до 43,67% от номинала (их доходность выросла на 11 базисных пунктов - до 35,28% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 1 базисный пункт - до 42,46% от номинала (их доходность выросла на 7 базисных пунктов и составила 27,8% годовых), евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене также 1 базисный пункт, подешевев до 41,49% от номинала (их доходность выросла на 4 базисных пункта - до 21,72% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подорожал за день на 38 базисных пунктов - до 87,43% от номинала (его доходность снизилась на 53 базисных пункта - до 30,61% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году не изменилась за день, составив 65,85% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 23 марта была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки базовых активов (US Treasuries) после состоявшегося накануне заседания Федеральной резервной системы демонстрируют в четверг смешанную динамику, в частности, "короткие" выпуски слегка подрастают в цене, в то время как "длинные" бумаги умеренно дешевеют.

Глобальные инвесторы отыгрывают новую порцию статданных и продолжают оценивать итоги мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Федрезерв в среду повысил базовую ставку на 25 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков. При этом глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что не ожидает снижения ставки в текущем году. Он также допустил, что если инфляция окажется слишком устойчивой, то ставка может быть повышена сильнее, чем предусмотрено текущим прогнозом (медианный прогноз руководителей Федрезерва предусматривает еще одно повышение на 25 базисных пунктов в этом году).

Тем временем в четверг стало известно, что число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось до 191 тыс. человек со 192 тыс. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали роста числа заявок до 197 тыс. Кроме того, отрицательное сальдо счета текущих операций платежного баланса США в четвертом квартале уменьшилось на $12,2 млрд (на 5,6%) и составило $206,8 млрд, говорится в отчете министерства торговли страны. Аналитики в среднем ожидали, что показатель составит $213,2 млрд, согласно данным Trading Economics.