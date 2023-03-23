"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПИКа

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "ГК ПИК" с целевой ценой 1200 руб. за бумагу на горизонте года, сообщается на портале БКС Экспресс.

"Акции "ГК ПИК" с начала года акции подорожали на 7%, и мы считаем, что потенциал дальнейшего роста еще велик, - отмечают эксперты. - Позиции девелопера довольно сильны. Большая доля бизнеса приходится на рынок Москвы и Московской области. Компания работает преимущественно в сегменте массмаркета, где стабильный спрос, а большой земельный банк создает задел на будущие продажи. Катализатором может стать возобновление публикации отчетности по МСФО: последнее раскрытие информации "ПИК" было в июле 2022 года, когда компания опубликовала отчетность по МСФО за 2021 год. После этого ни финансовые, ни операционные результаты не публиковались".

Аналитики "БКС МИ" полагают, что , несмотря на сложные макроэкономические условия, "ПИК" сможет удержать высокие показатели благодаря сильной финансовой позиции, достигнутым результатам и позиционированию на рынке.

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