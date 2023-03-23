Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "покупать" для акций Union Pacific

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Union Pacific Corp., сообщается в обзоре аналитиков.

"По данным Ассоциации американских железных дорог, за первые 11 недель года объем грузовых ж/д перевозок в США упал на 5,2% г/г, интермодальных (железнодорожным и автомобильным транспортом) - на 9,6% г/г. Свежая статистика, как мы считаем, может в краткосрочной перспективе оказать умеренное давление на акции Union Pacific, но мы сохраняем по ним рейтинг "покупать", так как в нашем прогнозе по росту выручки компании в 2023 году (+4%) уже учитываются потенциальные сложности отрасли", - указывают эксперты.

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