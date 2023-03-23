Рубль днем уверенно растет к доллару и евро в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам марта

Москва. 23 марта. Доллар США и евро заметно дешевеют на Московской бирже в четверг днем, рубль уверенно растет к бивалютной корзине в условиях подготовки компаний-экспортеров к единому дню уплаты налогов.

Курс доллара США составил 75,99 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,07 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 82,61 руб./EUR1, подешевев на 58,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 85,3 копейки - до 78,97 рубля. Курс китайского юаня опустился на 6,9 копейки - до 11,11 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно растет к доллару и евро в ходе дневных торгов на фоне снижения неопределенности на мировых рынках после завершения накануне заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Участники внутреннего рынка продают валюту в рамках подготовки к единому дню уплаты налогов, который приходится на следующий вторник, 28 марта. В этот день компаниям-экспортерам предстоит разом перечислить в бюджет страховые взносы, акцизы, НДС, НДПИ и налог на прибыль.

Федрезерв повысил базовую ставку на 25 базисных пунктов. Теперь ее диапазон составляет 4,75-5% годовых - это максимум с сентября 2007 года. Решение совпало с прогнозами большинства экономистов и аналитиков.

При этом глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что не ожидает снижения ставки в текущем году. Он также допустил, что если инфляция окажется слишком устойчивой, то ставка может быть повышена сильнее, чем предусмотрено текущим прогнозом (медианный прогноз руководителей Федрезерва предусматривает еще одно повышение на 25 б.п. в этом году).

В настоящее время слишком рано оценивать, как ключевая ставка ФРС должна реагировать на кризис в банковской сфере, заявил также Пауэлл. "Небольшое число банков столкнулось с серьезными проблемами, - сказал он. - В ответ Федрезерв, Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC) и Минфин предприняли решительные меры".

Средства вкладчиков находятся в безопасности, а у банков есть доступ к достаточной ликвидности, добавил глава американского ЦБ. Федрезерв готов использовать все доступные инструменты для защиты банковской системы, также сказал он.

Источником проблем Silicon Valley Bank (SVB), активы которого перешли под управление FDIC, Пауэлл назвал в первую очередь действия руководства, допустившего высокие риски в плане ликвидности. Также он указал на слишком быстрый и скоординированный вывод депозитов из банка и отметил, что надзор за банками и регулирование сферы должны быть усилены.

Цены на нефть продолжают снижаться днем в четверг после роста по итогам предыдущей сессии. Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на 0,51% - до $76,3 за баррель. Котировки майских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 0,65% - до $70,44 за баррель.

Накануне оба контракта подорожали на 1,8%.

Трейдеры оценивают американские данные о запасах топлива и итоги мартовского заседания ФРС.

Как стало известно в среду, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,12 млн баррелей, до максимальных с мая 2021 года 481,18 млн. Опрошенные агентством Bloomberg аналитики ожидали снижения показателя на 1,8 млн баррелей. Между тем резервы бензина упали на 6,4 млн баррелей, дистиллятов - на 3,31 млн баррелей. Аналитики прогнозировали более умеренное сокращение, на 2,36 млн и 1,5 млн соответственно.

"Рубль в среду слабел, но сегодня на фоне ослабившегося после заседания ФРС доллара курс пары "доллар-рубль" снизился к 76,6 руб./$1. Сейчас продажи валютной выручки экспортерами для уплаты налогов могут усилиться, и у курса пары сохраняется потенциал к снижению в сторону 75 руб./$1", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Поскольку сигналов дефицита валютной ликвидности от рынка валютных свопов мы не наблюдаем, а экспортеры должны увеличить активность продаж валюты в преддверии пикового дня мартовского налогового периода, мы предполагаем, что пара "доллар-рубль" продемонстрирует попытку уйти ниже 76 руб. за доллар в ближайшей перспективе. При этом по-прежнему считаем, что для более стабильной тенденции укрепления рубля нужен либо резкий рост цен на нефть, либо заметное сокращение дисконта Urals к Brent, либо заметное замедление объемов импорта. Пока остаемся при мнении, что диапазон 75-80 руб. за доллар может сохраняться в оставшейся части первого полугодия 2023 года", - говорит начальник отдела глобальных исследований компании "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов опустились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 18 базисных пунктов (б.п.) - до 7,39% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 6 б.п. - до 7,65% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на отметках среды - 7,86%, 8,32% и 8,48% годовых соответственно.