"БКС МИ" начал анализ Newmont с рекомендацией "держать" для акций

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") начал аналитическое освещение мирового лидера по добыче золота Newmont Corp., сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная экспертами, составляет $50 за штуку на горизонте года (что предполагает потенциал роста 6% от текущего уровня с учетом дивидендов), рекомендация для этих бумаг дается "держать".

Аналитики отмечают следующие факторы:

- Устойчивые объемы производства (рост на 1% в год до 2027 года);

- Ожидаемое увеличение капзатрат в 2023 году на 17% г/г;

- Стабильные дивидендные выплаты (текущая доходность составляет 3,4%);

- Оценка на уровне средних значений за 5 лет - 21x по P/E.

Указывают эксперты и возможные риски:

- Высокая зависимость финансовых показателей от динамики цен на золото (падение цены золота на 1% приводит к снижению операционной прибыли на 2%);

- Операционные риски (компания может не достигнуть ожидаемых объемов по добыче золота в будущем, если проекты по расширению добычи будут завершены позже запланированного срока).

Newmont Corp. - американская горнодобывающая компания, лидер по добыче золота в мире, который также производит медь, серебро, свинец и цинк. Newmont осуществляет добычу в четырех регионах: Северная Америка (60%), Южная Америка (18%), Австралия (11%) и Африка (11%). Штат компании составляет около 27 тысяч сотрудников.

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