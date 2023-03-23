Акции Россети Центр и Приволжье, Россети Центр и "префы" Россети Ленэнерго - фавориты сектора - "Открытие Инвестиции"

Акции "Россети Центр и Приволжье", "Россети Центр" и привилегированные бумаги "Россети Ленэнерго" являются фаворитами российского сектора электроэнергетики - хорошие дивидендные истории с возможной двухзначной доходностью, говорится в комментарии отраслевого аналитика по электроэнергетике управления анализа рынков "Открытие Инвестиции", эксперта "Открытие Research" Тимура Хайруллина.

"Ряд дочерних компаний ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" опубликовал в среду отчетность по РСБУ и МСФО. Несмотря на то что по выручке компании показывают более однородную динамику, разброс показателей по чистой динамике чистой прибыли весьма значителен, что, по всей видимости, связано с разной эффективностью, контролем над затратами и неденежными статьями, - отмечает Хайруллин. - Большинство компаний ухудшили итоговый результат, а улучшить его смогли только "Россети Центр и Приволжье", "Россети Центр" и "Томская распределительная компания". Причем также наблюдаются существенные различия между показателем по МСФО и РСБУ. При этом подавляющее большинство МРСК имеют идентичную дивидендную политику, подразумевающую выплаты акционерам 50% скорректированной чистой прибыли (большая из прибылей: по МСФО или РСБУ). Но такие компании как "Россети Центр и Приволжье", "Россети Ленэнерго", "Россети Московский регион", "Россети Центр", "Россети Кубань", "Томская распределительная компания" и "МРСК Урала" уже выплатили значительные промежуточные дивиденды за 9 месяцев прошлого года. Поэтому, за исключением "префов" "Ленэнерго", мы не ждем дополнительных выплат по итогам года. В целом в данном секторе мы выделяем трех фаворитов, которые являются хорошим дивидендными историями, способными давать двухзначную доходность: "префы" "Россети Ленэнерго", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Центр".

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