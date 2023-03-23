Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций "Мечела" в ожидании снижения долга компании в течение нескольких лет на фоне высоких цен на коксующийся уголь на глобальном рынке, сообщается в комментарии.

"Мечел" опубликовал в четверг нейтральные операционные результаты за 4К22. Добыча угля снизилась в на 12% кв/кв, а продажи концентрата коксующегося угля снизились на 20% кв/кв. Однако в нашем понимании на это повлияли сезонность (продажи третьим лицам концентрата коксующегося угля в 4К22 остались на уровне 4К21; логистические ограничения на Кузбассе и профицит на внутреннем рынке, которые привели к снижению добычи и продаж (в основном на активе "Южный Кузбасс"), в то время как более рентабельный экспорт с "Якутугля" эти ограничения не затрагивают, - отмечают эксперты Дмитрий Глушаков, Никанор Халин и Иван Малина. - Сохраняем позитивный взгляд на "Мечел" в ожидании снижения долга в течение нескольких лет на фоне высоких цен на коксующийся уголь на глобальном рынке. Ключевым катализатором может быть финансовая отчетность, однако пока что компания воздерживается от ее публикации. По нашей оценке, при текущих ценах и курсе рубля акции торгуются с низкими мультипликаторами: EV/EBITDA 2x и P/E 1.1x".

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