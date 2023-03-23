Возможен рост основных фондовых индексов США на торгах в четверг - Freedom Finance Global

Возможно восстановление основных американских фондовых индексов на торгах в четверг, но в то же время баланс рисков смещен в негативную сторону, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Алины Попцовой.

"Торги 22 марта на фондовых площадках США завершились в минусе. Под давлением оказались все входящие в индекс широкого рынка секторы. В лидеры снижения вышли компании из индустрий недвижимости и финансов, устойчивость к негативу продемонстрировали IT-компании и поставщики потребительских товаров первой необходимости. Сейчас инвесторы оценивают возможные последствия действий ФРС для банковской системы и риски рецессии. Европейские фондовые индексы демонстрируют снижение в преддверии решения Банка Англии по ставке (ожидается ее повышение на 25 б.п.) на фоне продолжения ужесточения ДКП центробанками Швейцарии и Норвегии. В то же время восстановление доходностей гособлигаций после падения в среду будет сдерживать аппетит инвесторов к риску, - отмечает эксперт. - В ходе предыдущей торговой сессии S&P 500 продемонстрировал повышенную волатильность, однако опустился до уровня 200-дневной скользящей средней, нивелировав попытки закрепиться выше 50-дневной средней. MACD отражает ослабление "бычьего" тренда в начале его развития. Утренние фьючерсы закладывают восстановление основных фондовых индексов после распродажи в среду, в то же время баланс рисков смещен в негативную сторону".

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