Рубль вряд ли покинет диапазон 75-80 руб./$1 до конца 1П23 - "Открытие Инвестиции"

Рубль вряд ли покинет диапазон 75-80 руб./$1 до конца I полугодия 2023 года, полагает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

"Поскольку сигналов дефицита валютной ликвидности от рынка валютных свопов мы не наблюдаем, а экспортеры должны увеличить активность продаж валюты в преддверии пикового дня мартовского налогового периода, мы предполагаем, что USD/RUB продемонстрирует попытку уйти ниже 76 руб./$1 в ближайшей перспективе. Для более стабильной тенденции укрепления рубля нужен либо резкий рост цен на нефть, либо заметное сокращение дисконта Urals к Brent, либо заметное замедление объемов импорта. Диапазон 75-80 руб./$1 может сохраняться в оставшейся части первого полугодия 2023 года", - прогнозирует Шульгин.

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