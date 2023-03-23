"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Globaltrans с целью 490 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать GDR Globaltrans с целевой ценой 490 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,3%, стоп-приказ: 400 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания опубликует финансовые и операционные результаты за 2022 год в понедельник, 27 марта. Аналитики ожидают сильные данные в отчете за счет роста цен на аренду полувагонов и вагонов-цистерн в прошлом году в связи нарушением цепочек поставок и переориентацией потоков в Азию.

"С технической точки зрения акции компании находятся выше 50-дневной скользящей средней в восходящем тренде. Идея на рост бумаги с целью 490 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 400 руб. риск на портфель составит 0,47%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,11", - указывают эксперты "Финама".

Globaltrans - крупнейший частный железнодорожный оператор, занимается перевозками металлургических и строительных грузов, нефтепродуктов и угля.

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