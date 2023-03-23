.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Акции Мечела сохраняют потенциал роста - Инвестбанк Синара
.
23 марта 2023 года 13:42
Акции Мечела сохраняют потенциал роста - Инвестбанк Синара
Акции "Мечела" сохраняют потенциал роста, говорится в комментарии "Инвестиционного банка Синара". "Мечел" опубликовал операционные результаты за 4К22, которые аналитики инвестбанка оценивают как умеренно негативные. "Производство угля сократилось к предыдущему кварталу на 10%, составив 2,5 млн т, при этом из-за ограничений на ж/д перевозки в порты Дальнего Востока и накопления товарной продукции объемы реализации коксующегося и энергетического угля упали на 20% и 14% к/к соответственно. К позитивным моментам можно отнести увеличение выпуска стали на 6% к/к до 878 тыс. т. Сокращение экспорта стали компании удалось компенсировать за счет наращивания отгрузок на внутреннем рынке", - пишут эксперты. По их мнению, "Мечел" не станет публиковать финансовые результаты за 2022 год по МСФО или объявлять дивиденды. Результаты угольного сегмента за 4К22, которые оказались несколько ниже ожиданий, могут вызвать небольшое разочарование участников рынка. "Отметим, что в Австралии спот-цены на премиальный твердый коксующийся уголь выросли с начала года на 35% и достигли $354/т, а значит, наш прогноз на этот год (в среднем $270/т) может оказаться излишне консервативным, а прибыли "Мечела" - выше, чем мы сейчас предполагаем. Мы по-прежнему видим потенциал роста в бумагах эмитента, которые торгуются по EV/EBITDA 2023П на привлекательном уровне 2,9", - делятся выводами стратеги инвестбанка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-МЕЧЕЛ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
23 марта 2023 года 18:30
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "ГК ПИК" с целевой ценой 1200 руб. за бумагу на горизонте года, сообщается на портале БКС Экспресс. "Акции "ГК ПИК" с начала года акции подорожали на 7%, и мы считаем, что потенциал дальнейшего роста еще... читать дальше
.23 марта 2023 года 18:07
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Union Pacific Corp., сообщается в обзоре аналитиков. "По данным Ассоциации американских железных дорог, за первые 11 недель года объем грузовых ж/д перевозок в США упал на 5,2% г/г, интермодальных (железнодорожным и автомобильным... читать дальше
.23 марта 2023 года 17:46
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") начал аналитическое освещение мирового лидера по добыче золота Newmont Corp., сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная экспертами, составляет $50 за штуку на горизонте года (что предполагает потенциал роста 6% от текущего... читать дальше
.23 марта 2023 года 17:25
Акции Россети Центр и Приволжье, Россети Центр и "префы" Россети Ленэнерго - фавориты сектора - "Открытие Инвестиции"
Акции "Россети Центр и Приволжье", "Россети Центр" и привилегированные бумаги "Россети Ленэнерго" являются фаворитами российского сектора электроэнергетики - хорошие дивидендные истории с возможной двухзначной доходностью, говорится в комментарии отраслевого аналитика по электроэнергетике... читать дальше
.23 марта 2023 года 17:07
Явных драйверов для направленной динамики индекса Мосбиржи пока нет, вероятна боковая динамика на торгах в пятницу, сообщается в комментарии эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова. "Несмотря на некоторое улучшение настроений на глобальных финансовых рынках, российский рынок акций перешел к... читать дальше
.23 марта 2023 года 16:47
Среднесрочные факторы для нефтяных цен пока остаются скорее негативными из-за неопределенности в мировой экономике, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI к середине торговой сессии в четверг теряли... читать дальше
.23 марта 2023 года 16:23
SberCIB Investment Research внес изменения в топ акций российских компаний, наиболее привлекательных для инвестирования в настоящее время, сообщается в материале инвестбанка. Аналитики исключили из списка акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК). Таким образом, в текущий состав... читать дальше
.23 марта 2023 года 15:44
Рубль днем уверенно растет к доллару и евро в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам марта
Москва. 23 марта. Доллар США и евро заметно дешевеют на Московской бирже в четверг днем, рубль уверенно растет к бивалютной корзине в условиях подготовки компаний-экспортеров к единому дню уплаты налогов. читать дальше
.23 марта 2023 года 15:42
Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций "Мечела" в ожидании снижения долга компании в течение нескольких лет на фоне высоких цен на коксующийся уголь на глобальном рынке, сообщается в комментарии. "Мечел" опубликовал в четверг нейтральные операционные... читать дальше
.23 марта 2023 года 15:19
Возможно восстановление основных американских фондовых индексов на торгах в четверг, но в то же время баланс рисков смещен в негативную сторону, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Алины Попцовой. "Торги 22 марта на фондовых площадках США завершились в минусе. Под давлением... читать дальше
.23 марта 2023 года 14:58
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил рекомендацию для акций Lenovo Group с "держать" до "покупать" с целевой ценой HKD8,2 за штуку, что предполагает потенциал роста 12% с текущих уровней, сообщается на портале БКС Экспресс. "Устойчивое финансовое положение позволяет производителю компьютерной... читать дальше
.23 марта 2023 года 14:32
Рубль вряд ли покинет диапазон 75-80 руб./$1 до конца I полугодия 2023 года, полагает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин. "Поскольку сигналов дефицита валютной ликвидности от рынка валютных свопов мы не наблюдаем, а экспортеры должны увеличить активность... читать дальше
.23 марта 2023 года 14:09
"Финам" открыл торговую идею "покупать GDR Globaltrans с целевой ценой 490 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,3%, стоп-приказ: 400 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания опубликует финансовые и... читать дальше
.23 марта 2023 года 13:17
Ожидаемая пауза в ужесточении ДКП ФРС будет способствовать росту нефтяных котировок до $80-83/барр. - Freedom Finance Global
Ожидаемая пауза в ужесточении монетарной политики ФРС США будет способствовать ослаблению доллара и, как следствие, росту нефтяных котировок до $80-83 за баррель Brent, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "По данным Минэнерго США за прошедшую неделю запасы сырой нефти в... читать дальше
.23 марта 2023 года 12:51
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили топ-10 российских акций, добавив "Газпром" с "Мечелом" и исключив "Мосбиржу" с "Совкомфлотом" , сообщается в комментарии. Текущий состав топ-10 акций России: "Группа Позитив", "ММК", "Газпром", "МТС", "НОВАТЭК", "ЛУКОЙЛ", "Роснефть", Сбербанк, "Мечел",... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.