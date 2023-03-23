Коррекция индекса Hang Seng еще не выглядит завершенной - БКС Экспресс

Коррекция индекса Hang Seng еще не выглядит завершенной, возможно снижение до 18800 пунктов, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Никиты Покровского.

"Индекс Гонконгской биржи Hang Seng продолжает рост на фоне заявлений премьер-министра КНР и ослабления доллара после решения ФРС США по ключевой ставке, но его коррекция еще не выглядит завершенной. Тем не менее стоит отметить, что сентиментный и количественный анализ начинает показывать постепенный набор сил для будущего роста, но начать его с текущих уровней без значимых драйверов было бы преждевременно. Если они не появятся, то бенчмарк еще может продолжить снижение, цель - 18800 пунктов", - указывает аналитик.

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