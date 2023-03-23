Рынок акций РФ после негативного открытия делает попытки стабилизации у 2390п по индексу Мосбиржи

Москва. 23 марта. Рынок акций РФ утром в четверг делает попытки стабилизации после негативного открытия на фоне отката внешних рынков на решении Федрезерва США о повышении ставки и отсутствия "голубиных" сигналов регулятора; индекс Мосбиржи консолидируется в районе 2390 пунктов при смешанной динамике blue chips.

К 11:05 МСК индекс Мосбиржи составил 2389,76 пункта (-0,2%), индекс РТС - 982,34 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 2%.

Доллар просел до 76,58 рубля (-0,48 рубля).

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,3%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%).

Подорожали акции Polymetal (MOEX: POLY) (+2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,9%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7% и +0,3% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,3%), акции Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1% и +0,2% "префы").

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, настроения на мировых фондовых площадках в четверг пошли на улучшение после просадки на итогах заседания ФРС. В ЕС в четверг стартует двухдневный саммит, на котором будет обсуждаться в том числе конфискация замороженных российских активов, а также санкции против РФ.

На нефтяном рынке фьючерсы на Brent и WTI продолжают смотреть в район $79,5 и $73 за баррель, куда могут направиться в рамках коррекции в ожидании дальнейшего сокращения мирового предложения на рынке. Благоприятное воздействие на настроения оказывает ослабление доллара.

Утром в четверг рынок акций РФ отыграл изначально негативную реакцию американских инвесторов на итоги заседания ФРС и комментарии министра финансов США Джанет Йеллен по банковскому сектору. У фондовых площадок РФ сохраняется потенциал снижения для дальнейшего снятия краткосрочной перекупленности, а в ходе саммита ЕС возможно поступление негативных новостей по антироссийским санкциям, а также конфискации замороженных российских активов; порадовать инвесторов могут итоги заседания совета директоров банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) и возможные рекомендации по дивидендам, полагает Кожухова.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов считает, что индекс МосБиржи продолжит консолидироваться в диапазоне 2375-2400 пунктов. Ожидается сохранение спроса на бумаги второго и третьего эшелонов ввиду отсутствия факторов для роста среди blue chips. В финансовом секторе интерес представляют акции банка "Санкт-Петербург" (-0,7%, до 140 рублей), обновившие утром исторический максимум на фоне известий, что на 23 марта назначен совет директоров, где будет обсуждаться вопрос выплаты дивидендов, отмечает аналитик.

В США индексы акций в среду упали на 1,6-1,7% во главе с S&P 500 после роста ставки Федрезерва, несмотря на проблемы в банковском секторе.

Федеральная резервная система (ФРС) США в среду повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 4,75-5% годовых. Решение совпало с прогнозами большинства экономистов и аналитиков, при этом некоторые эксперты допускали, что ФРС может оставить ставку на прежнем уровне на фоне проблем в банковском секторе США. На предыдущем заседании Федрезерв также повысил ставку на 25 б.п. Размер ставки достиг максимума с 2007 года.

Также ФРС незначительно ухудшила прогноз роста ВВП США в 2023 году, повысив оценку ожидаемых темпов роста потребительских цен. Теперь ожидается, что по итогам текущего года экономика страны увеличится на 0,4%, а не на 0,5%, как предполагалось в декабре, сообщается в пресс-релизе Федрезерва. В 2024 году прогнозируется подъем ВВП на 1,2% против прежде ожидавшихся 1,6%. Между тем оценка экономического роста в 2025 году улучшена до 1,9% с 1,8%.

По прогнозу ФРС, потребительские цены (индекс PCE) в 2023 году увеличатся на 3,3%, в то время как прежде ожидалось 3,1%. Оценки на следующий и 2025 год остались без изменения - соответственно 2,5% и 2,1%.

Глава ФРС Джером Пауэлл сказал в ходе пресс-конференции, что руководство центробанка рассматривало возможность паузы, однако большинство выступило за подъем ставки.

По словам Пауэлла, в настоящее время слишком рано оценивать, как ключевая ставка ФРС должна реагировать на кризис в банковской сфере, регулятор пока не ожидает снижения ставки в текущем году. Также глава ФРС добавил, что если инфляция окажется слишком устойчивой, ставка может быть повышена сильнее, чем предусмотрено текущим прогнозом (медианный прогноз руководителей ФРС предусматривает еще одно повышение ставки на 25 б.п. в этом году).

В Азии в четверг динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,7%, южнокорейский Kospi подрос на 0,3%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,6%, гонконгский Hang Seng вырос на 2,2%), проседает Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE просели на 0,01-0,4%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,7%).

На нефтяном рынке цены утром в четверг скорректировались вниз после роста накануне, подогретого статистикой Минэнерго США о запасах сырья.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $76,11 за баррель (-0,8% и +1,8% в среду), майская цена WTI - $70,25 за баррель (-0,9% и +1,8% накануне).

Обнародованные накануне данные Минэнерго США показали, что запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 1,12 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,8 млн), запасы бензина снизились на 6,4 млн баррелей (ожидалось сокращение на 2,36 млн), резервы дистиллятов сократились на 3,31 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,5 млн).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже утром в среду выросли акции "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+15,3%), ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (+11,8%), "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск (MOEX: HIMC), Чувашия, входит в группу "Оргсинтез") (+8,9%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+7,5%).

Консолидированная прибыль ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (+1,5%) по итогам прошлого года выросла на 28,6%, до 13,45 млрд руб. после 10,46 млрд руб. годом ранее, сообщается в отчетности компании.

Скорректированная EBITDA En+ (MOEX: ENPG) Group (акции не изменились в цене) снизилась в 2022 году на 21,9%, составив $3,119 млрд, сообщила компания в четверг. Выручка компании за год увеличилась на 17,2%, составив $16,549 млрд. Чистая прибыль в 2022 году сократилась на 47,8%, до $1,846 млрд.

Просели бумаги ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-8,5%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-7,7%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-1,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,1% и -1,4% "префы").

ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (-0,1%) в 2022 году увеличило чистую прибыль по МСФО втрое по сравнению с предшествующим годом - до 5,655 млрд рублей, сообщается в отчетности компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:05 МСК составил 6,35 млрд рублей (из них 1,5 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 840 млн рублей на бумаги "Газпрома" и 524 млн рублей на акции "Полюса").