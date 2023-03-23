Пара доллар/рубль сохраняет потенциал для снижения до 76 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Пара доллар/рубль сохраняет потенциал для снижения до 76 руб./$1, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль в среду слабел, но в четверг утром на фоне ослабившегося после заседания ФРС доллара курс USD/RUB снизился к 76,6 руб./$1, - констатируют эксперты. - Другие валюты EM с утра также укрепляются. Сейчас продажи валютной выручки экспортерами для уплаты налогов могут усилиться, и у курса USD/RUB сохраняется потенциал к снижению в сторону 76 руб./$1".

Нефтяные цены, в свою очередь, в среду заметно выросли после того, как итоги заседания ФРС привели к глобальному ослаблению доллара. Тем не менее к данному моменту фьючерсы Brent снизились к $76,2/барр. Давление на котировки, по мнению аналитиков банка, оказывает рост запасов нефти в США на 1,1 млн барр. за неделю против ожидавшегося их снижения на 1,6 млн барр. Вероятно, до конца недели фьючерсы Brent продолжат торговаться выше $75/барр. , полагают эксперты БСПБ.

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