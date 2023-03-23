"БКС МИ" снизил прогнозную цену акций Match Group до $49

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил целевую стоимость акций американской интернет-компании Match Group, владельца приложения для знакомств Tinder и Hinge, с $57 до $49 за штуку после пересмотра прогноза операционных показателей эмитента, сообщается в материале аналитиков.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была при этом подтверждена экспертами.

"Компания опубликовала нейтральную отчетность за IV квартал 2022 года, при этом Tinder остается главным генератором выручки компании. Прогноз менеджмента на I квартал 2023 года оказался немного хуже консенсуса. Также стоит отметить новую стратегию с фокусом на самые перспективные направления (Tinder, Hinge и азиатский рынок). С начала февраля акции компании упали в цене на 28%, что, на наш взгляд, создает хороший момент для их покупки, даже несмотря на риски замедления мировой экономики", - указывают аналитики.

Обращают внимание эксперты и на возможные риски:

- усиление конкуренции и уход пользователей в другие соцсети;

- из-за снижения доходов люди могут начать экономить в сервисах Match;

- ужесточение регулирования социальных сетей.

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