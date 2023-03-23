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23 марта 2023 года 10:47
"Тинькофф Инвестиции" открыли краткосрочные идеи на покупку акций Роснефти и Транснефти
Аналитики "Тинькофф Инвестиций" открыли краткосрочные идеи на покупку обыкновенных акций "Роснефти" и "префов" "Транснефти" в ожидании дивидендов, сообщается в комментарии. "Рекордными дивидендами удивил на прошлой неделе Сбер. Он планирует использовать еще и нераспределенную прибыль 2021 года. То же самое могут сделать и другие крупные госкомпании, чтобы восполнить дефицит госбюджета. В первую очередь речь идет о нефтегазовых корпорациях, таких как "Газпром", "Роснефть" и "Транснефть". У них тоже есть денежные запасы 2021 года и начала 2022-го", - пишут аналитики. Они считают, что "Роснефть" и "Транснефть" могут отклониться от дивидендной политики и заплатить акционерам больше обычного. Эксперты "Тинькофф Инвестиций" открывают краткосрочные идеи на покупку обыкновенных акций "Роснефти" (целевая цена - 420 руб./акцию) и привилегированных акций Транснефти (целевая цена - 120000 руб./акцию). Инвестиционный горизонт - 1 месяц. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-НЕФТЕГАЗ-ИНВЕСТИДЕИ-АНАЛИТИКА
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23 марта 2023 года 18:30
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.23 марта 2023 года 13:42
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.23 марта 2023 года 13:17
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