"Тинькофф Инвестиции" открыли краткосрочные идеи на покупку акций Роснефти и Транснефти

Аналитики "Тинькофф Инвестиций" открыли краткосрочные идеи на покупку обыкновенных акций "Роснефти" и "префов" "Транснефти" в ожидании дивидендов, сообщается в комментарии.

"Рекордными дивидендами удивил на прошлой неделе Сбер. Он планирует использовать еще и нераспределенную прибыль 2021 года. То же самое могут сделать и другие крупные госкомпании, чтобы восполнить дефицит госбюджета. В первую очередь речь идет о нефтегазовых корпорациях, таких как "Газпром", "Роснефть" и "Транснефть". У них тоже есть денежные запасы 2021 года и начала 2022-го", - пишут аналитики.

Они считают, что "Роснефть" и "Транснефть" могут отклониться от дивидендной политики и заплатить акционерам больше обычного. Эксперты "Тинькофф Инвестиций" открывают краткосрочные идеи на покупку обыкновенных акций "Роснефти" (целевая цена - 420 руб./акцию) и привилегированных акций Транснефти (целевая цена - 120000 руб./акцию). Инвестиционный горизонт - 1 месяц.

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