"Финам" присвоил рейтинг" покупать" акциям Becton Dickinson с прогнозной ценой $317,5

"Финам" присвоил рейтинг" покупать" акциям Becton, Dickinson and Co. с прогнозной стоимостью на уровне $317,5 за штуку на март 2024 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Эмитент - компания с более чем вековой историей и устоявшимися позициями на рынке медтеха. Акции Becton Dickinson можно считать вложением с "защитными" свойствами, актуальными в условиях сохраняющейся геополитической нестабильности и турбулентности на мировых рынках. Неумолимая тенденция старения населения в Соединенных Штатах обеспечит неизбежный рост спроса на высокотехнологичные медицинские процедуры, и эмитент входит в число основных бенефициаров этой тенденции", - отмечает ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

Becton, Dickinson and Co. - американская компания, разрабатывающая и выпускающая медицинское оборудование и расходные материалы для учреждений здравоохранения и биофармацевтической индустрии. Основана в 1897 году и базируется в Нью-Джерси, численность сотрудников компании превышает 77 тыс.

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