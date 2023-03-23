ФРС, скорее всего, повысит ставку в мае на 25 б. п. - "Тинькофф Инвестиции"

ФРС США, скорее всего, повысит ключевую ставку в мае еще на 25 б. п., а затем перейдет к ее снижению, полагает аналитик "Тинькофф Инвестиций" Михаил Иванов.

"Повышение ставки ФРС в среду на 25 б. п. было вполне ожидаемым, большинство аналитиков накануне заседания сходились во мнениях, что регулятор выберет именно такой шаг в ужесточении своей политики. Согласно прогнозам, средняя ставка на конец года ожидается на уровне 5,1%. При этом регулятор считает уместным еще одно повышение до конца года. Сокращение баланса продолжится (QT), а инфляция по итогам года ожидается на уровне 3,3% по сравнению с 3,1% в предыдущих прогнозах. Исходя из сегодняшних данных, мы ожидаем, что регулятор повысит ставку на 25 б. п. на предстоящем заседании в мае, а затем перейдет к ее снижению во второй половине 2023 года", - пишет Иванов.

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