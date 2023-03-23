Ключевые события четверга в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут макростатистика США и результаты "Мечела":

- Продажи нового жилья в США в феврале;

- Счет текущих операций в США в четвертом квартале 2022 года;

- Операционные результаты "Мечела" за 2022 год.

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