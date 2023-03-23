Возможны попытки индекса Мосбиржи уйти выше 2400п на торгах в четверг - "Открытие Инвестиции"

Возможны попытки индекса Мосбиржи преодолеть снизу вверх уровень в 2400 пунктов на торгах в четверг, предполагает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" по глобальным исследованиям, эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков.

"Внешний фон перед стартом торгов в России неоднозначный. ФРС повысила ставку, но намекает о паузе или остановке процесса ужесточения. Более неприятным для рынков стало заявление Джаннет Йеллен о невозможности обеспечить страхованием все депозиты. Новый день рынки встречают разнонаправленной динамикой. В Китае растут акции технологичных компаний, а вот сырьевые контракты находятся под давлением. То есть ориентиры российского рынка не дают однозначного ответа на направленность движения. Тем не менее предположим, что индекс Мосбиржи вновь попытается взять отметку 2400 пунктов на фоне восстановления акций сектора нефти и газа", - пишет Кочетков в комментарии.

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