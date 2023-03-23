Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 23 марта. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги среды максимальным падением за два недели после того, как Федеральная резервная система повысила ключевую ставку, несмотря на проблемы в банковском секторе. Федрезерв принял решение повысить процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 4,75-5% годовых. Решение совпало с прогнозами большинства экономистов и аналитиков, при этом некоторые эксперты допускали, что ФРС может оставить ставку на прежнем уровне на фоне закрытия нескольких американских банков и повышенной волатильности на рынке.

Глава ФРС Джером Пауэлл сказал в ходе пресс-конференции, что руководство центробанка рассматривало возможность паузы, однако большинство выступило за подъем ставки. Судя по динамике индексов, главным разочарованием в речи Пауэлла для инвесторов стали слова о том, что Федрезерв не ожидает снижения ставки в текущем году. В то же время он сказал, что если инфляция окажется слишком устойчивой, ставка может быть повышена сильнее, чем предусмотрено текущим прогнозом. Медианный прогноз руководителей ФРС предусматривает еще одно повышение ставки на 25 базисных пунктов в этом году.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг меняются без единой динамики. Инвесторы оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы США и заявления его руководителя. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:30 МСК увеличился на 0,4%. Гонконгский Hang Seng поднялся на 1,3%, причем рост длится уже третью сессию подряд. Южнокорейский индекс Kospi к 8:25 МСК прибавил 0,1%. Вместе с тем значение японского индекса Nikkei 225 уменьшилось по итогам торгов на 0,08%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,6%.

В свою очередь цены на нефть снижаются в четверг утром после роста по итогам предыдущей сессии. Котировки майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:25 мск составляли $76,09 баррель, что на 0,78% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты подорожали на 1,8% - до $76,69 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи утром в четверг опустилась на 0,9% - до $70,26 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов выросла на 1,8% и составила $70,9 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,12 млн баррелей - до 481,18 млн, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики. Это максимальный показатель с мая 2021 года. Между тем резервы бензина упали на 6,4 млн баррелей, дистиллятов - на 3,31 млн баррелей. Аналитики ожидали сокращения запасов нефти на 5,5 млн баррелей, бензина - на 2 млн баррелей и дистиллятов - на 1,3 млн баррелей, согласно результатам опроса S&P Global Commodity.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 22 марта выросла в 1,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 11,647 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,325 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду вырос на 0,08% и составил 109,2 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,1%, поднявшись до 841,53 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ТрансКонтейнер (MOEX: TRCN) ПБО-01" (+0,98%), "Аэрофлот П01-БО-01" (+0,47%) и "Роснефть БО-06" (+0,29%), а в лидерах снижения - облигации "Роснефть-002Р-06" (-0,48%), "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (-0,19%) и "Газпромбанк-001Р-13Р" (-0,12%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Сибэнергомаш - БКЗ" полностью разместило 3-летние дебютные облигации 1-й серии на 300 млн рублей. Размещение займа началось 17 февраля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 15% годовых, к ней приравнены ставки 2-12-го купонов, купоны квартальные. Заем размещался по закрытой подписке и предназначен для квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента.

ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) установило финальный ориентир премии к ключевой ставке Банка России 5-летних облигаций серии БО-П10 объемом 10 млрд рублей в размере 130 базисных пунктов. Ставка купонов будет определяться как сумма ключевой ставки ЦБ, действующей на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс премия. По выпуску предусмотрены квартальные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 22 марта. В ходе сбора заявок объем размещения был увеличен с "не менее 6,7 млрд рублей" до 10 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 27 марта.

ООО "Глобал факторинг нетворк Рус" планирует 28 марта начать размещение выпуска облигаций серии БО-02-001P объемом 150 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Ориентир ставки 1-го купона - 16-18% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску ожидается амортизационная система погашения.

ООО "Сибирский комбинат хлебопродуктов" ("Сибирский КХП", Омская область) установило ставку 14-го купона 5-летних облигаций серии 001P-01 на уровне 12,25% годовых. Компания завершила размещение выпуска объемом 100 млн рублей в феврале 2020 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 11% годовых. Ставка 2-20-го купонов определяется как сумма ключевой ставки Банка России (действующей в последний рабочий день, предшествующий началу купонного периода), и 4,75%. Купоны квартальные. Выпуск размещался в рамках программы облигаций серии 001Р объемом 1 млрд рублей. В рамках 15-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 15 лет.