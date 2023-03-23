Возможен умеренный рост цен ОФЗ в четверг - ПСБ

Возможно продолжение умеренного роста цен рублевых гособлигаций на торгах в четверг, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Полагаем, что данные по замедлению инфляции в РФ будут способствовать ослаблению ожиданий повышения ставки ЦБР и поддержат спрос на рублевые облигации. По данным Росстата, потребительские цены за неделю с 14 по 20 марта выросли на 0,1%, годовая инфляция замедлилась до 5,1%, если ее высчитывать из недельной динамики, и до 5,98% по среднесуточным данным. Решение ФРС о повышении базовой ставки на 25 б.п. совпало с консенсус-прогнозом. В результате влияние конъюнктуры глобальных долговых рынков на ОФЗ оцениваем нейтрально", - указывает эксперт в комментарии.

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