Потенциал для роста на рынке акций РФ пока есть - БКС Экспресс

Российский рынок акций пока еще обладает потенциалом для роста, общая среднесрочная тенденция по индексу Мосбиржи по-прежнему растущая, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Российский рынок акций пока по-прежнему не может возобновить трендовый подъем наверх. В среду индекс Мосбиржи продолжил консолидироваться чуть ниже 2400 пунктов, не показав устойчивой динамики. Не было единства и среди наиболее ликвидных "фишек". При этом обороты торгов на нашем рынке вернулись в норму (в среду наторговали на 40 млрд руб. против в среднем 100 млрд в предыдущие три сессии), - отмечает аналитик. - По индексу Мосбиржи техническая картина не поменялась, общая среднесрочная тенденция все еще растущая. Ключевые уровни сопротивления находятся на расстоянии 3-4,5% (в области 2465-2505 пунктов). Эта зона за последний год четыре раза останавливала импульсы роста. По мере приближения к этим уровням можно рассматривать хеджирование длинных позиций путем "шорта" фьючерса на индексы или коротких позиций по акциям со слабыми перспективами".

Также Карпунин обращает внимание, что среди отдельных бумаг в последнее время устойчиво выглядели обыкновенные акции Сбербанка, "Северстали", "Роснефти". Можно предположить их опережающую динамику к индексу и в ближайшей перспективе, считает он. По-прежнему остается идея в драгметаллах, а значит, "Полюс" и Polymetal также способны продолжить показывать восходящую тенденцию, считает эксперт БКС Экспресс.

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